El arzobispo de Santiago invita a los empresarios gallegos a hacer del Año Santo 2027 "un patrimonio compartido"

A tres meses y medio escasos para que Compostela dé el pistoletazo de salida a un nuevo Año Santo, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, presentó esta semana a empresarios y representantes del ámbito económico las principales líneas de la programación que la Iglesia prepara para acoger esta celebración, con una invitación a participar en un proyecto que definió como "un patrimonio compartido" y una oportunidad para Galicia.

El prelado trasladó que patrocinar la programación de esta cita histórica representa mucho más que asociar una empresa a un acontecimiento con amplia proyección. Explicó que supone contribuir a conservar un patrimonio de siglos, promover la cultura, mejorar la atención a los peregrinos y vincular la responsabilidad social del tejido empresarial con una celebración que proyecta Galicia y España en todo el mundo. Sobre esa base, animó a cada empresa a analizar qué puede aportar para que el nuevo Año Santo deje una huella duradera. Explicó que la Iglesia compostelana desea vivir un Año Santo 2027 con voluntad de participación, sumando esfuerzos entre instituciones, sociedad civil y empresas.

Patrimonio, música y espacios de reflexión

En el encuentro, que se celebró en la Hospedería de San Martín Pinario, participaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, que animó a los presentes a estudiar su participación en las diferentes iniciativas; el gerente de Turismo de Galicia y del Xacobeo 27, Antonio Casas, quien explicó los beneficios fiscales previstos para las empresas patrocinadoras; el ecónomo diocesano, Fernando Barros; miembros de la Comisión del Año Santo 2027; y numerosos empresarios convocados por la patronal.

Entre las líneas de trabajo que el arzobispo presentó a los asistentes figura la renovación del Museo Diocesano y la creación del espacio expositivo Orixes en el monasterio de San Martín Pinario. El proyecto incluye también la musealización de los corredores y la configuración de Compostela, una exposición permanente destinada a acercar a peregrinos y visitantes el patrimonio religioso y cultural de Santiago.

La programación también concederá una presencia relevante a la música. Está prevista la composición del Himno del Año Santo, la celebración de un gran concierto conmemorativo y la organización de conciertos de música sacra y clásica en distintos templos. También están previstas actuaciones de Abraham Cupeiro, músico y musicólogo especializado en la recuperación de instrumentos antiguos, y conciertos en iglesias situadas a lo largo del Camino.

Encuentro de monseñor Francisco José Prieto con empresarios en San Martín Pinario / Cedida

Monseñor Francisco José Prieto se refirió también al diálogo entre la Iglesia y el mundo empresarial, que se articulará mediante dos grandes encuentros. El primero se celebrará este año y tendrá como eje de reflexión la civilización occidental. El segundo, previsto para 2027, estará dedicado a los Caminos y reunirá algunas de las principales rutas de peregrinación, tanto de tradición católica como de otras culturas. El objetivo es abrir un espacio para reflexionar sobre el papel que las rutas jacobeas han desempeñado en la construcción de los pueblos y sobre lo que todavía pueden aportar a la sociedad.

Unir fuerzas para que los grandes acontecimientos tengan una capacidad "transformadora"

Durante el encuentro, el arzobispo de Santiago recordó que la tradición jacobea atravesó momentos difíciles durante el siglo XX y destacó la figura de Elías Valiña, párroco de O Cebreiro y comisario del Año Santo de 1982. Sus flechas amarillas permitieron recuperar rutas que comenzaban a perderse y volvieron a señalar Compostela como destino para miles de peregrinos. A esta recuperación se sumaría después el apoyo de instituciones públicas, como la Xunta, a partir de los años noventa. Esa colaboración hizo posible que la celebración religiosa se acompañase del Xacobeo y de una amplia programación cultural, social y turística. "Los grandes acontecimientos solo alcanzan toda su capacidad transformadora cuando muchas voluntades diferentes saben encontrarse en torno a un proyecto común", afirmó el prelado.

Así, ante un Año Santo que "todavía está por escribir", invitó al mundo empresarial a sumar esfuerzos para aportar sus propias páginas a una historia que tendrá su principio y su fin simbólicos con la apertura y el cierre de la Puerta Santa. Monseñor Prieto recordó su significado cristiano, pero también aludió a la imagen que representa para quienes se acercan con otras sensibilidades: "Una puerta que se abre, un umbral que invita a ponerse en camino, la posibilidad de comenzar de nuevo".