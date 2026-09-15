Caamaño & Ameixeiras: «A tradición galega ten tanta autenticidade e riqueza que a xente valóraas»
As cantantes Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño actúan na sala Capitol dentro do Hola Nola Lab Fest o próximo 19 de setembro
Sabela Caamaño (acordeón cromático) e Antía Ameixeiras (violín e voz), integrantes do dúo galego de folk creado en 2018 Caamaño & Ameixeiras, volven á súa cidade, onde «síntense na casa» o próximo 19 de setembro, na sala Capitol, dentro do Hola Nola Lab Fest 2026.
Despois de tocar tanto fóra de Galicia, que ten para vostedes volver subir a un escenario de Santiago que non teña ningún outro concerto?
Antía Ameixeiras: Para nós Santiago, sobre todo para min, que vivo aquí, é como tocar en casa. Entón iso sempre fai que sexa un concerto importante, especial. Ademais, é a sala máis mítica que hai na cidade. É un concerto que nos impón bastante respecto, que estamos a preparar con moito cariño. Vai ser como unha festa de disfraces, na que imos tocar música que nos apetece celebrar. Estamos moi contentas porque o Festival Ola Nola dános esta oportunidade de facer un concerto distinto, de celebrar este proxecto do xeito que nós queriamos, rodeada de amigas, de colaboracións e de músicas que non vai soar outras veces.
Sabela Caamaño: É unha festa de Entroido porque é como ser unha persoa distinta por un día. E de aí sucederán cousas que non van volver suceder e que son exclusivas para ese día.
A Capitol xa forma parte da súa historia —alí presentaron Quitar o Aire—. Que recordos teñen daquel concerto e que senten que cambiou desde entón?
Sabela Caamaño: Creo que hai unha evolución. Máis que nada na Capitol presentamos o disco Quitaro o Aire e foi como unha festa de celebración do noso segundo bebé. Foi precioso. Este concerto vai ser un concerto máis único, máis especial e algo que a xente non se espera. Máis sorprendente. Vai ser como un día de Entroido e festa, de celebrar e de xogar a ser diferentes musicalmente por un día.
Antía Ameixeiras: Creo que as dúas temos un recordo precioso da presentación dese disco, que foi a primeira vez que tocabamos na Capitol, que entramos na Capitol para xogar. Para min, foi un dos concertos máis importantes da nosa carreira. E agora volveremos dun xeito distinto.
Cando pensan no público que as escoita en Santiago, imaxínano dun xeito distinto ao público que atopan fóra de España como en Francia, Canadá ou Alemaña?
Sabela Caamaño: O primeiro é que comparten a nosa cultura, que estamos enculturados na mesma tradición. Entón podes falar desde outro punto, desde un punto de pertenza e de comunidade. Non podes facer ese mesmo enfoque cando saes fóra. Pero iso non quere dicir que cando saes fóra non sexa bonito, porque sentimos que a cultura e a tradición galega ten tanta autenticidade e tanta riqueza que ao final a xente valóraas, percíbese como algo exótico pero fascinante á vez e percíbese esa raíz. Aquí é diferente. Hai moitas cousas que xa non necesitas explicar porque xa se dan por sabidas e é como estar na casa. Entón xa compartimos un sistema de crenzas, un sistema de tradicións, de ritualidad, etc. que fai que todo flúa doutro xeito, que haxa cousas que xa se saiban.
Antía Ameixeiras: En Santiago ou en Galicia, a diferenza de cando tocamos fóra, a xente aquí baila moito. Bailan muiñeiras, xotas... iso cando saes de Galicia xa non é tan común. É algo moi especial que pasa aquí, que a xente nova baila bailes tradicionais e, iso fai o concerto máis especial. Tamén obviamente na Capitol seguramente vexamos unha chea de caras coñecidas que eu creo que a maioría de músicos lles produce moito máis respecto ver as caras coñecidas que unha multitude de caras. Entón, iso sempre che pon un pouco máis nerviosa.
Vostedes conseguiron que instrumentos tan asociados á tradición como o acordeón e o violín soen contemporáneos. Algunha vez tiveron medo de que, ao intentar levar a tradición cara a outros lugares, alguén pense que están a se afastar demasiado dela?
Sabela Caamaño: Obviamente sempre vai haber xente que pense que es un herexe musical, que estás a esnaquizar a tradición. Ao final nós temos a nosa filosofía, a nosa idea de como tratar a música de raíz, como levala ao noso terreo e á nosa linguaxe. E obviamente sempre vai haber xente que lle pareza mellor e xente que lle pareza peor. Nós respectamos totalmente a tradición, aínda que non consideramos que facemos música tradicional, pero si música de raíz, é dicir, pasámola polo filtro da nosa linguaxe, do noso imaxinario musical e de todas as nosas influencias contemporáneas
Antía Ameixeiras: Sentímonos profundamente respectadas pola comunidade da música galega de tradición oral. Creo que sempre nos sentimos moi queridas e moi axudadas tamén.
Hai unha parte moi física e moi emocional na súa música: baile, memoria, rituais, voces... Cando están sobre o escenario, que buscan provocar en quen está diante: que escoite, que baile, que lembre ou que sinta algo?
Antía Ameixeiras: Para nós, o principal é que a xente sinta cousas, sinta emocións. O que nós intentamos facer é unha especie de viaxe emocional entre o máis íntimo de intentar conectar desde o máis pequeniño, de estar a tocar suave e calladito, apelando á tristeza, á emoción, ata intentar converternos en mulleres orquestras e transmitir a sensación de que somos doce no escenario e que estamos auto explotándonos para conseguir transmitir ese poder, a sensación festiva, a sensación de alegría.
Sabela Caamaño: Ao final esa é a finalidade da arte en xeral, e a música como arte auditiva ten moito ese poder de apelar ás emocións e de que che nazan cousas que igual nese momento non entendes, pero talvez poidas xestionar ou transitar máis adiante. A música ten un poder de evocación moi grande.
Levan xa varios anos construíndo Caamaño & Ameixeiras e agora as dúas dedícanse ao proxecto a tempo completo. Se puidesen volver a aquel primeiro encontro de 2018 e contarlle a esas dúas músicas o que lles esperaba, que creen que non se crerían?
Sabela Caamaño: Teño que dicir que son unha persoa ambiciosa, e desde o principio xa lle vin posibilidades a este proxecto, houbo aí unha conexión moi bonita con Antía, eu xa vin o potencial que tiña ela, o potencial que tiñamos xuntas.
Antía Ameixeiras: Tamén cando o vin dixen, bo, esta conexión é preciosa, vai saír algo bonito de aquí, imos a por todas
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