Suspendida la huelga de limpieza y conserjería en los colegios de Santiago ante los avances en la negociación

Suspendida la huelga de diez días que tenía previsto mantener desde este lunes el personal de limpieza y conserjería de los colegios y pabellones de Santiago al registrarse avances en la negociación entre las partes. Y es que tal y como se informaba desde la CIG, la reunión mantenida este martes con la empresa ha permitido desbloquear las principales reivindicaciones de los trabajadores.

El paro se había pospuesto el viernes a la espera de lo que pudiera pasar en un encuentro en el que se señalaba que la empresa estaba dispuesta a analizar la jornada de 37 horas y media y a que se hiciera efectiva la ampliación de la misma para el conjunto de trabajadores.

Cuatro meses de espera

Uno de los principales problemas residía precisamente en el hecho de que, pese a que el Concello había aumentado en el pliego del contrato la jornada, cuatro meses después la empresa no había hecho efectivas esas ampliaciones, según explica Paulo Rubido, asesor de la CIG.

Algo que ha cambiado sustancialmente tras la reunión de este martes, ya que la adjudicataria se ha comprometido a esas 37 horas y media de jornada, a la ampliación para todo el personal y a conceder dos días de asuntos propios a partir del 1 de octubre. Compromisos ante los que los trabajadores obtaron por suspender el paro previsto y continuar con el proceso negociador.

Contratos a tiempo parcial

Rubido destaca este nuevo panorama como un avance fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del personal de los pabellones sigue contratado a tiempo parcial, de forma que los conserjes en esta situación contratados por treinta horas semanales perciben un salario de entre 700 y 800 euros, si bien el pliego del contrato establece una prestación a jornada completa y fija los horarios correspondientes.

Con la huelga desconvocada por el momento, habrá que esperar al resultado de las negociaciones sobre aspectos aún pendientes para saber si el panorama en este conflicto laboral queda definitivamente despejado o no.