La FP aún tiene plazas vacantes en Santiago tras el inicio de curso: 59 en ciclos superiores

El curso de Formación Profesional arrancó el pasado 9 de septiembre en Galicia y, una semana después, todavía quedan plazas disponibles en algunos de los ciclos de la oferta ordinaria, la mayoritaria y que incluye los ciclos de grado medio y superior. En Santiago hay actualmente 59 vacantes, todas ellas en ciclos de grado superior, según los datos actualizados este martes 15 de septiembre por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

El IES Plurilingüe Rosalía de Castro concentra buena parte de estas plazas. En el ciclo de Axencias de viaxes e xestión de eventos quedan dos de las 30 ofertadas; en Guía, información e asistencia turísticas, 19 de las 31; y en Animación sociocultural e turística, 13 de las 30. Los tres ciclos se imparten en horario de tarde.

Por su parte, el CIFP Compostela dispone de 10 plazas vacantes de las 22 ofertadas en Dirección de servizos de restauración, un ciclo que se imparte en horario de mañana.

En el IES A Pontepedriña quedan cuatro de las 30 plazas ofertadas en Xestión de vendas e espazos comerciais, en turno de tarde, mientras que el IES As Fontiñas mantiene 11 vacantes de las 30 ofertadas en Proxectos de obra civil, en horario de mañana.

También hay plazas en la FP Dual Intensiva

La FP Dual Intensiva, que combina la formación curricular en el centro educativo con la formación en la empresa y una preparación complementaria específica para sus procesos productivos, también mantiene plazas disponibles en varios ciclos de Santiago. El alumnado compagina así la asistencia al centro educativo con su formación en la empresa.

En el CIFP Compostela todavía se puede solicitar plaza en Dirección de cociña, Xestión de aloxamentos turísticos, Servizos en restauración, Deseño e xestión de produción gráfica y Cociña e gastronomía.

En el CIFP Politécnico hay vacantes en Sistemas de telecomunicacións e informáticos y Construcións metálicas, mientras que el IES A Pontepedriña dispone de plazas en Xestión de vendas e espazos comerciais, Comercialización de produtos alimentarios y Transporte e loxística.

Además, el IES Lamas de Abade todavía admite solicitudes para Coidados auxiliares de enfermaría y Estética integral e benestar.

Opciones también en FP de grado básico

Los estudiantes que busquen una plaza en FP de grado básico también cuentan con opciones. Este nivel constituye la puerta de entrada a los ciclos formativos y está dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años que no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el CIFP Compostela todavía hay matrícula disponible en Artes gráficas, mientras que en el IES Arcebispo Xelmírez I quedan plazas en Acceso e conservación en instalacións deportivas e Informática de oficina.