Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas

La posibilidad de que León XIV visite Santiago de Compostela ha dado un nuevo paso. Rafael Lazcano, uno de los principales biógrafos del Pontífice y amigo cercano de Robert Prevost desde que ambos coincidieron como jóvenes agustinos en Roma, ha revelado que ya se está trabajando en la organización de un viaje del Papa a la capital gallega y sitúa sobre la mesa dos posibles horizontes: el Año Santo de 2027 o, si finalmente no puede concretarse entonces, 2028.

“Se está trabajando en ello. Se están estudiando las posibilidades que hay, cómo organizarlo”, explica Lazcano en una entrevista publicada este lunes por la revista especializada Alfa y Omega. Su respuesta llega al ser preguntado directamente por la posibilidad de que Prevost regrese a Compostela, esta vez como Papa, durante el próximo Xacobeo.

Lazcano posa con la biografía que escribió sobre Prevost / Archivo

El historiador va incluso más allá y apunta a los plazos que se manejan. “Sospecho que, si no sucede el próximo año, con motivo del Xacobeo 27, será al siguiente”, señala. Lazcano añade además un dato especialmente significativo: “Me consta que hay un equipo que está muy ilusionado trabajando en ello”.

Las palabras del biógrafo constituyen una nueva señal sobre una visita que Santiago lleva intentando cerrar desde hace más de un año. El arzobispo compostelano, Francisco José Prieto, trasladó personalmente a León XIV en agosto de 2025 la invitación para peregrinar a la tumba del Apóstol durante el Año Santo de 2027. Meses después, el 5 de enero de 2026, volvió a reunirse con él, esta vez en una audiencia privada en el Vaticano, en la que presentó al Pontífice un amplio dossier con el proyecto del próximo Jubileo compostelano y formalizó nuevamente la invitación.

Prieto aseguraba solo unos días después de aquel encuentro que existían “esperanzas muy sólidas” de conseguir que León XIV fuese uno de los peregrinos del Xacobeo, aunque advertía entonces de que era necesario respetar los tiempos de la Santa Sede antes de que pudiera producirse una confirmación oficial. El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido posteriormente en que las instituciones gallegas trabajan junto con las autoridades eclesiásticas para intentar hacer realidad la visita.

Un regreso a Santiago 45 años después

Una hipotética llegada de León XIV en 2027 tendría además un poderoso componente personal. Prevost ya estuvo en Santiago en 1982, precisamente otro Año Santo, cuando todavía era un joven agustino y acababa de ser ordenado sacerdote. Y Lazcano estaba con él.

El propio biógrafo recupera ahora aquella historia. Al terminar el curso académico de 1982, un grupo de seis o siete agustinos emprendió un viaje hacia Compostela en una furgoneta. Prevost tenía 26 años y Lazcano 25. “Fue un camino un tanto atípico”, reconoce este último: combinaban tramos a pie y en vehículo y llevaban tiendas de campaña por si no encontraban alojamiento en residencias o conventos.

Prevost visitó Compostela en 1982 / Archivo

“Fue una experiencia que nos marcó. Disfrutábamos del paisaje, de las iglesias, de la cultura…”, recuerda. Entre las anécdotas que todavía conserva está una noche en Ferrol, donde habían decidido acampar y una fuerte tormenta los sorprendió alrededor de las tres de la madrugada.

La cronología oficial del Vaticano encaja aquel viaje en uno de los momentos decisivos de la formación del actual Pontífice. Prevost había llegado en septiembre de 1981 al Colegio Internacional Santa Mónica de Roma para estudiar Derecho Canónico y fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982, apenas unas semanas antes de aquel recorrido por España.

Curiosamente, aquel mismo Año Santo de 1982 acabaría teniendo otro protagonista papal. El 9 de noviembre, Juan Pablo II llegó a Santiago y pronunció desde la Catedral su histórico discurso dirigido a Europa. De concretarse ahora la visita de Prevost durante el próximo Xacobeo, León XIV regresaría como Papa al mismo destino al que había llegado siendo un joven religioso 45 años antes.

Uno de los hombres que mejor conoce a Prevost

El peso de las declaraciones reside también en quién las realiza. Lazcano no se ha acercado a León XIV únicamente después de su elección. Convivió con Robert Prevost en el Colegio Internacional Santa Mónica entre 1981 y 1985, mantiene desde entonces una relación personal con él y ha dedicado buena parte de los últimos meses a estudiar su trayectoria y pensamiento.

Historiador, bibliógrafo y editor, fue presidente del Instituto Histórico Agustiniano y fundador y director de Editorial Agustiniana. Es autor de Biografía de León XIV. El Papa agustino, peregrino hacia Dios, una obra de más de 470 páginas que Alfa y Omega llegó a calificar como la “enciclopedia de referencia” entre las biografías aparecidas sobre el Pontífice.

Su relación con Prevost continúa además después de su elección. El pasado abril, Lazcano estuvo nuevamente con León XIV en el Vaticano y ambos recordaron precisamente aquel viaje por España de 1982, incluida la tormenta que les sorprendió durante su estancia en Ferrol.

Pero para Santiago, sus palabras más relevantes son otras. Por primera vez, una persona del entorno personal del Pontífice asegura públicamente que la posibilidad de su regreso a Compostela no es únicamente una invitación sobre la mesa: ya se estudia cómo hacerlo. La incógnita es ahora si ese regreso podrá producirse en el escenario deseado por la Iglesia compostelana, el Xacobeo 2027, o tendrá que esperar un año más.