Largas colas y enfados por los viajes del Imserso en Santiago: "Levo cinco anos esperando e non conseguín nin un"

Conseguir uno de los viajes del Imserso se convirtió este martes en una cuestión de paciencia, rapidez y, para muchos jubilados compostelanos, también de suerte. Decenas de personas hicieron cola ante distintas agencias de Santiago desde primera hora con sus cartas de acreditación en la mano y una idea bastante clara de lo que querían. El problema, según repetían muchos al llegar al mostrador, era encontrarlo todavía disponible.

La imagen se repitió en establecimientos como Halcón Viajes, en Carreira do Conde, o Azul Marino, en Montero Ríos. En las puertas, mientras avanzaban las colas, se mezclaban las conversaciones sobre Canarias, Benidorm o la Costa del Sol con una queja mucho más recurrente: la dificultad para lograr plaza y la sensación de que algunos usuarios consiguen viajar temporada tras temporada mientras otros acumulan años intentándolo.

Largas esperas con poco fruto

«Levo cinco anos esperando e non collín nin a primeira», lamentaba Isolino mientras aguardaba su turno. A su lado, José Luis resumía su visión del programa con todavía más contundencia: «É unha tomadura de pelo». Los dos habían acudido a probar suerte, aunque sin demasiadas expectativas después de experiencias anteriores.

José, en la cola de la agencia Halcón Viajes de Carreira do Conde / Jesús Prieto

El programa de Turismo del Imserso ha puesto esta temporada 879.213 plazas a disposición de más de 4,6 millones de personas acreditadas en toda España. De ellas, algo más de 440.000 corresponden a costa peninsular, unas 228.000 a costa insular y cerca de 211.000 a escapadas, circuitos culturales, naturaleza y capitales de provincia. Galicia forma parte del primer grupo de comunidades en las que ha comenzado la comercialización: el lunes 14 pudieron reservar los usuarios preferentes, este martes 15 lo hacen los no preferentes y el miércoles 16 podrán acceder a otros viajes que continúen disponibles dentro del cupo provincial. Desde el sábado 19 se podrán reservar las plazas que hayan quedado libres de cualquier provincia.

Precisamente ese rápido agotamiento de los destinos más deseados alimentaba ayer el malestar. «Se vas un ano, pois o outro igual deberías deixar ir. Todos temos dereito ás vacacións», defendían José Luis e Isolino. Su propuesta es sencilla: que quien lleve varios años sin obtener viaje disponga de una ventaja mayor frente a quienes ya han disfrutado del programa repetidamente.

Isolino manifestó su malestar / Jesús Prieto

La normativa del Imserso intenta, al menos sobre el papel, corregir esa desigualdad. El baremo concede puntuación adicional a quienes no han viajado durante las dos últimas temporadas y una ventaja especialmente elevada a quienes quedaron en lista de espera el año pasado. Por el contrario, quienes hayan realizado dos o más viajes en alguna de las dos últimas campañas no reciben puntos en este apartado. Aun así, entre quienes esperaban ante las agencias compostelanas se repetía la impresión de que el resultado final sigue sin ser suficientemente equitativo.

La misma sensación aparecía unos metros más allá entre Marité, María Luisa y Juan. «Yo ya llevo tres años sin ir por el Imserso, porque no hay plazas», explicaban durante la espera. «Sacan tan pocas y es el segundo día y ya está todo cogido». Su reclamación era prácticamente idéntica: «Todo el mundo tiene derecho a ir, pero no siempre los mismos». Y planteaban una alternativa: «En tres años no se va, pues al cuarto año que le den preferencia a los que no fueron».

Marité y María Luisa hicieron cola esta mañana en la agencia Azul Marina / Jesús Prieto

La falta de plaza, sin embargo, no significa necesariamente renunciar a viajar. Varios de los jubilados consultados explicaban que, cuando el Imserso falla, terminan recurriendo a circuitos organizados por agencias convencionales. Marité, Juan y María Luisa ya tienen, de hecho, otro viaje a la Costa del Sol previsto para octubre, contratado al margen del programa. «Viajamos igual por agencias, que a lo mejor te sale un poco más caro, pero bueno», reconocían.

José Luis tampoco tiene intención de quedarse en casa. «Se sae, sae; e se non sae, dáme igual. Vou viaxar igual», explicaba. Su calendario incluye incluso viajes fuera de España y admite que, en su caso, el destino del Imserso es casi secundario. «Vou por ir, por non estar na casa», resumía. Ahí aparece otra de las dimensiones del programa que muchas veces queda oculta detrás de las cifras: viajar no consiste únicamente en conocer un destino, sino en salir de la rutina, compartir unos días con otras personas y mantenerse activo.

También entre el segundo grupo aparecía esa vertiente social. «Nosotros siempre vamos en grupo», explicaban. Lanzarote, Gran Canaria y Benidorm estaban entre los lugares que les gustaría conseguir, aunque asumían que las posibilidades eran reducidas. Juan, entre risas, prefería no intervenir demasiado en la elección: «Quien elige siempre es la mujer».

Precios tentadores

Las opciones abarcan esta temporada desde escapadas de cuatro días a capitales de provincia por 132,91 euros hasta diez días en Canarias, con transporte y en temporada baja, por 464,72 euros. Además, 7.447 plazas vuelven a reservarse a un precio de 50 euros para pensionistas con rentas iguales o inferiores a las pensiones no contributivas que obtengan mayor puntuación. También se mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía.

Para quienes este martes hacían cola en Santiago, sin embargo, antes que el precio estaba otra preocupación: que cuando llegase su turno todavía quedase algo que escoger. «Aquí estamos, a ver qué sale», resumía uno de los grupos antes de entrar en la agencia. Una frase sencilla que retrata la mezcla de ilusión y resignación con la que cientos de jubilados afrontan cada año el comienzo de los viajes del Imserso.