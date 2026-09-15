Lavacolla amortigua la caída y se vuelve a dejar más de un 10% de pasajeros en agosto

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro sigue amortiguando la pronunciada caída que registró en los primeros meses del año, pero no alcanza aún números positivos. La terminal compostelana cerró agosto con 308.945 pasajeros, un 10,7% menos que en el mismo mes de 2025, cuando había contabilizado 346.012 viajeros. El porcentaje es casi idéntico al de los meses anteriores, tras dejarse un 10,3% en julio y un 10,5% en junio.

La caída fue más acusada en el número de vuelos: se registraron 2.171 operaciones, frente a las 2.668 de agosto del año pasado, lo que supone un descenso del 18,6%. El tráfico de mercancías mostró una evolución mucho más estable, con 259 toneladas, alrededor de un 1,3% menos que las 262,5 toneladas de un año antes.

Datos condicionados por 35 días de cierre

El retroceso es más pronunciado en el acumulado del año, teniendo en cuenta que el aeropuerto estuvo cerrado 35 días por obras en la pista. Entre enero y agosto de 2026, Lavacolla sumó 1.523.515 pasajeros, frente a los 2.202.960 del mismo periodo de 2025. Son cerca de 679.500 viajeros menos, una caída del 30,8%. Las operaciones se redujeron también con fuerza, un 33,7% menos, mientras que las mercancías cayeron cerca del 18%.

Evolución negativa del sistema aeroportuario gallego

La evolución negativa se extiende al conjunto del sistema aeroportuario gallego. Santiago, A Coruña y Vigo movieron en agosto de 2026 más de 522.000 pasajeros, frente a los 565.097 del mismo mes de 2025, lo que representa una caída aproximada del 7,6%. En total se contabilizaron 5.227 operaciones, 92 menos que las 5.319 de un año antes, un descenso del 1,7%. El tráfico de mercancías se mantuvo prácticamente estable, en torno a las 290 toneladas. La excepción se produjo en Alvedro, donde los usuarios repuntaron un 4,3% interanual, hasta alcanzar los 112.122. Mientras, Peinador se dejó un 9,5%, con 101.011 pasajeros.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, los tres aeropuertos gallegos superaron los 3,24 millones de pasajeros, frente a los 3,79 millones del mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso aproximado del 14,4%. Las operaciones pasaron de 36.643 a 33.167, un 9,5% menos, mientras que el movimiento de mercancías resistió mejor: se situó en unas 2.670 toneladas, frente a las 2.744 toneladas de un año antes, alrededor de un 2,7% menos.