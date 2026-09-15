Una pizzería de Santiago de Compostela entra en la élite mundial: es elegida como la 76ª mejor del mundo

Santiago de Compostela ya tiene un hueco en la élite de la pizza mundial. Una pizzería de la capital gallega se ha ganado un hueco entre las 100 mejores del mundo y ha sido distinguida como la 76 mejor del mundo por parte de 50 Top Pizza World 2026.

Se trata de Oura, el proyecto compostelano ubicado en el espacio gastronómico El Dieciocho, en el Outlet Área Central, que se ha convertido en la primera pizzería de Galicia en entrar en la élite de la prestigiosa guía 50 Top Pizza.

Terraza de El Dieciocho, en Santiago / Cedida

En una gala celebrada en el Teatro Mercadante de Nápoles, precisamente en la ciudad que dio origen a la pizza, la prestigiosa guía dio a conocer la clasificación completa de las 100 mejores pizzerías del mundo de 2026. Una cita a la que Oura llegaba tras ser nombrada como la 14ª mejor pizzería de Europa el pasado 29 de junio y que ahora puede sumar el 76º puesto a nivel mundial.

La apuesta por una pizza con identidad gallega

Detrás de Oura se encuentra el pizzaiolo compostelano Julio Gómez, que desarrolló parte de su trayectoria profesional fuera de Galicia antes de regresar a Santiago con una idea muy concreta: demostrar que la pizza también puede servir para contar la historia, el paisaje y el producto gallego.

Una de las pizzas disponibles en Oura Pizza / Cedida

Su propuesta se articula alrededor del concepto de “pizza galega contemporánea”, que mantiene la tradición italiana como punto de partida, pero incorpora ingredientes y productores vinculados a Galicia. Las masas tienen largas fermentaciones y se elaboran con harinas ecológicas gallegas e italianas, mientras que la despensa concede protagonismo al producto local.

La propia guía 50 Top Pizza ha destacado esa capacidad de Oura para establecer un vínculo entre Galicia y el sur de Italia, dos territorios con una relación histórica marcada, entre otras cuestiones, por la emigración y por una profunda cultura alrededor del producto.

"Galicia tiene producto para competir en cualquier sitio"

"Hace dos años, que una pizzería gallega apareciera en la lista de las cien mejores del mundo era impensable", explicaba Julio Gómez antes de partir a Nápoles, añadiendo que viajaban a la ciudad italiana "a recoger algo que se ha ganado servicio a servicio, en el obrador y en la sala".

Ya antes de viajar a Italia, el pizzaiolo reconocía que lo más importante es que "haya un nombre gallego en ese mapa".

"Galicia tiene producto, tiene cultura de pan y tiene gente capaz de competir en cualquier sitio. Solo faltaba demostrarlo", añade.

Una de las seis pizzerías españolas en el top

Oura era una de las seis pizzerías representantes de España. Junto al establecimiento compostelano también fueron distinguidos Baldoria en Madrid, Sartora Panatieri en Barcelona, Fratellli Figurato en Madrid, Demaio en Bilbao y Balmesina en Barcelona.

Pero más allá del importante peso a nivel nacional, tras ser catalogada como la cuarta mejor de España, la inclusión de Oura en el 50 Top Pizza es más que destacable para el sector en Galicia.

Hasta este año, ninguna pizzería gallega había figurado nunca en el ranking mundial de la guía. Oura lo hizo ocupando el puesto 14 a nivel europeo y el 76 a nivel mundial.

Una de las recetas disponibles en Oura / Cedida

¿Dónde probar una de las mejores pizzerías del mundo?

Quienes quieran probar la propuesta que ha llevado a Oura hasta las puertas del ranking mundial pueden hacerlo en El Dieciocho, el espacio gastronómico situado en Área Central.

Su carta reúne diferentes interpretaciones de la pizza contemporánea, con opciones como pizza napolitana, padellino, tonda romana y teglia romana.

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Además, el establecimiento ofrece dos menús degustación, Raíz y Xeito, concebidos para explorar la pizza desde una perspectiva gastronómica y estacional. La experiencia se completa con un maridaje diseñado por el sumiller Martín Suárez.