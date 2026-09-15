O edificio 9-11 de García Prieto: un paso máis cerca de acadar a legalidade
A xunta de goberno aproba unha "modificación non substancial do proxecto técnico de obras de reposición" para que deixe de ser ilegal
O inmoble contruíuse sen axustarse á licenza outorgada e permanece nesta situación irregular dende hai máis de 30 anos
En 1988 construíuse en García Prieto, no barrio de Conxo, un inmoble con tres plantas de soto en lugar das dúas que tiña autorizadas, polo que case 40 anos despois o edificio aínda non está legal. En 1993 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e mais o Tribunal de Instrución de Santiago sentenciaron que non debían regularizarse os excesos construtivos, polo que para adecualo á legalidade acordouse a execución forzosa, cuxa responsabilidade subsidiaria recae en Raxoi. Este luns, a xunta de goberno local aprobou a "modificación non substancial do proxecto técnico de obras de reposición da legalidade urbanística do edificio".
Con esta muda o Concello asume a súa obriga de execución subsidiaria sentenzada polo Tribunal de Instancia de Santiago e mais polo TSXG. Unha execución subsidiaria que se vai basear no proxecto orixinal de Arquitav Arquitectos, no modificado non substancial do arquitecto Baltasar Otero e no informe técnico municipal de Antonio Ramos. Cunha partida disposta de máis de 300.000 euros trátase de adaptar o edificio a licenza concedida e superar deste modo as diferenzas entre promotores e comunidade de propietarios que levaron a cuestión aos tribunais, así coma o abandono das actuacións, producido en 2019 por parte do promotor.
"Durante todos estes anos, o que houbo foron problemas de falta de acordo da comunidade e impedimentos que puxo unha parte para atopar unha solución, impedindo incluso a entrada a partes do inmoble", explicaba en rolda de prensa a voceira do goberno local, Míriam Louzado, aclarando que "as dificultades atopadas para executar o proxecto tal e como estaba formulado obriga a que fagamos esta modificación".
Nove meses de obras despois dun longo periplo
Unha vez construído o edificio con tres plantas de soto en lugar das dúas autorizadas, as desavenencias entre a comunidade e os promotores derivaron nunha viaxe xudicial de máis de tres décadas. Xa nos anos 2000 e ao non realizaren os propietarios as obras para axustárense á licenza inicial acordouse a execución forzosa, co que a responsabilidade subsidiaria recaeu no Concello. Foi en 2018, oito anos despois de contar con proxecto de remodelación, cando o TSXG lle requiriu ao goberno local que acometera "con urxencia" a execución das actuacións que restaurasen a legalidade do edificio.
En 2019 adxudicouse un contrato menor para realizar as actuacións necesarias para este fin, cando a promotora deixou as obras a medias e as conseguintes consecuencias para a veciñanza: un baixo esnaquizado e garaxes inutilizados. Ata 2024 Raxoi non abriu un novo proceso de concurso para a dirección facultativa das obras e a elaboración dun protocolo de fendas, que quedou deserto.
A finais de xullo de 2025, o TSXG emitiu un novo auto pronunciándose sobre a excesiva dilación no cumprimento da sentenza e ordeou ao Concello seguir cos trámites. Un feito que parece agora achegarse á súa fin, con esta modificación non substancial para repoñer a legalidade de García-Prieto 9-11.
Anos de dilación e cambios nas normas de accesibilidade
A intervención require non só eliminar a planta de soto coa que se incumpre a licenza concedida, tamén modificar os accesos aos garaxes, o que vai implicar a inutilización da planta, mediante o tapiado de acceso a ela e tamén o tapiado doutros accesos xerados neste tempo na fachada principal e na posterior, que dá á rúa Manuel Beiras. Unhas actuacións que implican a reestruturación interior da planta baixa do edificio, ademais de crearse unha rampa de acceso ao garaxe conforme ao proxecto licitado, eliminando a existente.
O actual goberno local optou por abrir unha licitación, arredor dos 27.200 euros, para a redacción da modificación do proxecto, a dirección de obra e de execución e a coordinación de seguridade e saúde. Pero esta convocatoria, a finais de xuño de 2025 quedou deserta ao non concorrer ningunha empresa.
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