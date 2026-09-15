Una chica, una gorra y amenazas en TikTok: el origen de la pelea que acabó con un joven acuchillado en Conxo

La brutal agresión en la que un joven terminó acuchillado el pasado viernes en la verbena de las fiestas de Mercé de Conxo, comenzó a gestarse semanas antes por un conflicto relacionado con una chica. Según relató este lunes a EL CORREO GALLEGO la mujer que lo está acogiendo en su casa, el joven ya había sido acorralado y golpeado por un grupo de siete personas días antes del ataque. “Salieron a buscarlo armados”, asegura, mientras explica que se han entregado a la Policía vídeos y amenazas difundidas en redes sociales.

"Yo no soy su madre, lo tengo acogido porque el chiquillo vive en Santiago y sus agresores viven por su zona". Así explica esta mujer cómo decidió llevarse al joven a su domicilio, al que conoce porque es amigo del novio de su hija, después de la agresión. Además, el muchacho, actualmente está solo en la capital gallega debido a que su madre está fuera de España visitando a un familiar enfermo.

Tras lo ocurrido el viernes en Conxo, la situación de inseguridad hizo que decidiese acogerlo temporalmente en su casa. "Como lo siguen buscando, yo decidí traérmelo a mi casa para tenerlo refugiado", explica, y añade que tuvo que hablar con la madre del joven para tranquilizarla después de que esta conociese lo ocurrido desde el extranjero: "Ya le he dicho que aquí va a estar protegido".

Ya hubo una agresión anterior

El violento episodio de las fiestas de Conxo no habría sido, de acuerdo con este relato, un hecho aislado. Una semana antes, el joven acuchillado fue rodeado por un grupo de siete personas. “Lo cogieron entre siete y lo acorralaron”, afirma.

La escena fue presenciada por la hija de la mujer y su pareja, que se encontraron con la agresión cuando pasaban por el lugar. El novio de su hija intervino para intentar que cesase el enfrentamiento, mientras ella grababa lo sucedido.

Desde aquel episodio, el joven habría sido objeto de amenazas y el grupo ya estaría buscándolo antes de las fiestas. Una situación que, siempre de acuerdo con este testimonio, desembocó en el ataque del viernes.

“Salieron a buscarlo armados”

La noche de la agresión, el grupo habría acudido a las fiestas de Conxo armado. “Ellos el viernes salieron buscándolo y lo hicieron armados, porque cuando sales con un cuchillo no sales con buenas intenciones”, asegura. Además del arma blanca, la mujer habla de una pistola metálica que, a su entender, podría tratarse de una réplica. Con ella, sostiene, habrían golpeado al joven en la cabeza.

Finalmente y tras la brutal agresión que todos conocemos, la víctima terminó siendo atendida en el hospital por una herida de arma blanca que, por suerte, no afectó a ninguna zona vital: “Le iban a dar en la cara y él puso la mano y le hicieron un corte”. Tras permanecer toda la noche ingresado, recibió el alta el sábado pasado el mediodía. Fue entonces cuando acudieron a la comisaría de la Policía Nacional en Santiago para denunciar los hechos.

El joven acuchillado (con gorra roja), momentos antes de la agresión / Cedida

Una camiseta blanca y una gorra roja

Mientras se encontraban en dependencias policiales presentando la denuncia se produjo, siempre de acuerdo con relato de la mujer, otro episodio que incrementó la preocupación del entorno del joven.

La noche anterior, el muchacho había salido con una camiseta blanca y una gorra roja. Ya el sábado, los presuntos agresores habrían confundido a otro joven que vestía de forma similar con la víctima y se habrían abalanzado sobre él. Solo cuando se dieron cuenta de que no era el chico al que buscaban habrían detenido el ataque.

“¡Hay que pararlos!”, reclama la mujer, preocupada por la posibilidad de que el conflicto vuelva a desembocar en una agresión.

Amenazas en redes sociales antes de las fiestas

Las amenazas tampoco se habrían limitado solo a los enfrentamientos físicos. Tal y como asegura la mujer que acoge a la víctima, antes de salir aquella noche, los jóvenes habrían publicado vídeos en TikTok con mensajes como “Os vamos a matar” u “Os vamos a dar”.

Pese a esas amenazas, el joven y sus amigos acudieron a la verbena de Conxo porque eran las últimas fiestas del verano. Una vez allí se encontraron con el grupo con el que mantenían el conflicto.

El origen: una chica

El origen de la disputa se remontaría a un episodio ocurrido tiempo atrás en un conocido local de ocio nocturno de Santiago. El joven había salido de noche cuando una chica se acercó a él, bailó con él y le dijo que se fuese con ella. El muchacho habría aceptado sin saber que la joven mantenía o había mantenido una relación con uno de los jóvenes con los que posteriormente surgiría el conflicto.

“Son chicos jóvenes y tienen que experimentar y él, confiado, como no la conocía, se fue con ella”, relata. A partir de entonces habría comenzado el enfrentamiento entre el joven y el entorno de aquel chico, que terminó trasladándose a las fiestas de Conxo.

“Empezaron con el cuento de quitarle la gorra”

Los dos grupos se conocían, aunque “no son amigos”. En la verbena, los jóvenes se encontraron y comenzó una serie de provocaciones dirigidas especialmente contra la víctima. “Empezaron con el cuento de quitarle la gorra, incitando a ver si el chaval respondía. Como vieron que no, empezaron a picar por otro lado”, relata.

La situación terminó desembocando en una pelea en la que, siempre de acuerdo con esta versión, se utilizaron botellas y cuchillos y se golpeó al joven con la culata de una pistola. La víctima, además, no habría sido la única persona agredida. También resultaron golpeados el novio de la hija de la mujer y otro joven que finalmente decidió no presentar denuncia.

La diferencia numérica entre los dos grupos también habría sido considerable. “Ellos eran cuatro y ellos como unos 15”, apunta. La pelea llegó a detenerse, pero posteriormente el grupo habría regresado, esta vez formado por unas veinte personas.

Javier Rosende Novo

Los presuntos agresores lo llamaron el domingo

Los hechos acontecidos el pasado viernes en Conxo ya han sido denunciados y, según explica la mujer, se ha entregado a la Policía información relacionada con las agresiones y las amenazas: “Por lo que tengo entendido son todos menores, pero en comisaría ya los conocían”, afirma.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la mujer asegura que los jóvenes a los que señala como presuntos agresores se quisieron poner en contacto con la víctima posteriormente. Según indica, durante el domingo estuvieron llamándolo para preguntarle cómo se encontraba, por lo que interpreta estas llamadas como un reconocimiento de que lo sucedido ha sido grave.

Sin embargo, deja claro que no contempla retirar la denuncia. “Son conscientes de que han hecho algo mal, pero estas cosas no se arreglan pidiendo perdón”, afirma. Y concluye con una petición clara: “Nosotros no vamos a retirar la denuncia porque esto hay que pararlo”.