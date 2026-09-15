Esta es la única casa rural de Santiago que participa en esta edición del Outono Gastronómico

Este viernes 18 de septiembre regresa, un año más, el Outono Gastronómico, el programa de Turismo Rural de Galicia que combina gastronomía, naturaleza, actividades artísticas complementarias y estadías en alojamientos de este tipo en las cuatro provincias gallegas.

En esta edición, la vigésima, el Outono Gastronómico se desarrollará desde este viernes 18 de septiembre al próximo domingo 10 de diciembre y en ella participan un total de 71 establecimientos, de los cuales uno está en Santiago.

La casa rural de Santiago

Se trata de A Casa da Torre Branca, una casa rural de labranza del siglo XVII que te permitirá disfrutar de un descanso en la naturaleza, muy cerca del Monte do Gozo.

Restaurada con mucho gusto, conserva el alma de la arquitectura popular gallega, con muros de piedra y estructuras de vigas de castaño.

Exterior de A Casa da Torre Branca / A Casa da Torre Branca

En cuanto a los menús, el primero consta de croquetitas de la casa; langostinos con setas a la crema; dorada con ajada, patatitas y ensalada; tarta de queso de la casa; y vino D.O. Rías Baixas.

Por su parte, el segundo ofrece empanadilla de la casa, langostinos con setas a la crema, secreto de cerdo con patata panadera y ensalada, tiramisú casero y vino D.O. Ribeira Sacra.

Todas las casas rurales participantes

Al margen del establecimiento turístico compostelano hay otras 70 casas rurales en Galicia que participan en esta edición del Outono Gastronómico: 19 se encuentran en la provincia de A Coruña, 20 en Lugo, 14 en Ourense y 18 en Pontevedra, estando varias de ellas a solo un paso de Santiago.

Casas rurales participantes en A Coruña

Casas rurales participantes en A Coruña / Turismo de Galicia

Muíño das Cañotas (Cariño)

(Cariño) Casa do Morcego (Valdoviño)

(Valdoviño) Costa da Egoa (Carral)

(Carral) Casa de Trillo (Muxía)

(Muxía) Casa das Fiadeiras de Nemiña (Muxía)

(Muxía) Casa Castiñeira (Muxía)

(Muxía) O Muíño de Pena (O Pino)

(O Pino) Casa Camino Real (Melide)

(Melide) Pazo Santa María (Arzúa)

(Arzúa) Fogar de Lecer (Arzúa)

(Arzúa) Casa Perfeuto María (Outes)

(Outes) Pazo de Brandeso & Country Club (Arzúa)

(Arzúa) A Casa da Torre Branca (Santiago)

(Santiago) Casa Brandariz (Arzúa)

(Arzúa) Fogar de Selmo (Rois)

(Rois) Casa do Cruceiro (Ames)

(Ames) Casa do Zuleiro (Outes)

(Outes) Parada de Francos (Teo)

(Teo) Xanela da Lúa (Carnota)

Casas rurales participantes en Lugo

Casas rurales participantes en Lugo / Turismo de Galicia

O Almacén (Cervo)

(Cervo) Finca O Bizarro (Trabada)

(Trabada) Casa Norita (Lourenzá)

(Lourenzá) Casona de Labrada (A Pontenova)

(A Pontenova) Casa de Aldea Finca Val dos Soños (Castro de Rei)

(Castro de Rei) Longarela Casa Rural (Castroverde)

(Castroverde) Casa O Crego (Cervantes)

(Cervantes) A Fervenza (O Corgo)

(O Corgo) Casa Blanco (Palas de Rei)

(Palas de Rei) Parada das Bestas (Palas de Rei)

(Palas de Rei) Pazo de Ludeiro (Monterroso)

(Monterroso) A Lareira (As Nogais)

(As Nogais) Casa do Romulado (Taboada)

(Taboada) Casa das Triegas (Folgoso do Courel)

(Folgoso do Courel) Pazo do Piñeiro (Chantada)

(Chantada) Casa Vilamor (O Saviñao)

(O Saviñao) Casa dos Muros (Pantón)

(Pantón) Ferrería de Rugando (Quiroga)

(Quiroga) Casa Grande de Rosende (Sober)

(Sober) Rectoral de Anillo (Sober)

Casas rurales participantes en Ourense

Casas rurales participantes en Ourense / Cedida

Vila Centellas (Coles)

(Coles) La Rectoral de San Eusebio (Coles)

(Coles) Reitoral de Chandrexa (Parada de Sil)

(Parada de Sil) Gandarela Turismo Rural (Cenlle)

(Cenlle) Eido das Estrelas (A Veiga)

(A Veiga) Casa Rural Vilaboa (Allariz)

(Allariz) Casa Ramirás (Ramirás)

(Ramirás) Rectoral de Ansemil (Celanova)

(Celanova) Casa Sabariz (Rairiz de Veiga)

(Rairiz de Veiga) Rectoral de Candas (Rairiz de Veiga)

(Rairiz de Veiga) Aldea Rural Santo Andre (Rairiz de Veiga)

(Rairiz de Veiga) Casa A Rousia (Baltar)

(Baltar) O Retiro do Conde (Monterrei)

(Monterrei) Casa da Feira (Lobios)

Casas rurales participantes en Pontevedra

Casas rurales participantes en Pontevedra / Turismo de Galicia

Casa San Ginés (Vila de Cruces)

(Vila de Cruces) A Casa do Pillado (Agolada)

(Agolada) A Casa da Botica (A Estrada)

(A Estrada) Torres de Moreda (A Estrada)

(A Estrada) Casa Grande de Fuentemayor (Silleda)

(Silleda) Casal dos Celenis (Caldas de Reis)

(Caldas de Reis) Casal do Umia (Cambados)

(Cambados) A Pastora (Cambados)

(Cambados) Casal de Folgueiras (Meis)

(Meis) Casa do Sear (Sanxenxo)

(Sanxenxo) A Casa de Larache (Vilaboa)

(Vilaboa) Lugar dos Devas (Covelo)

(Covelo) A Cantaruxa Maruxa (Mondariz)

(Mondariz) Casa da Urcela (Ponteareas)

(Ponteareas) Casa O Cribeiro (Ponteareas)

(Ponteareas) Pazo da Escola (Gondomar)

(Gondomar) Abreu do Louro (Arbo)

(Arbo) Rectoral de Areas (Tui)

Modalidades y menús

Al igual que otros años, las casas rurales participantes ofrecerán dos menús distintos, concebidos exclusivamente para esta ocasión.

En la web oficial puedes consultar el listado de todos los establecimientos de turismo rural incluidos en la promoción, con los menús y modalidades propuestos por cada uno de ellos.

Además del “Menú Outono Gastronómico” también tienes la posibilidad de adquirir el “Paquete Outono Gastronómico” -que permite degustar el Menú Outono Gastronómico y pernoctar en la casa de turismo rural elegida-, o disfrutar de la oferta completa con el “Fin de Semana Outono Gastronómico”.

Existe además la posibilidad de compartir este tipo de experiencia en familia, con la oferta “Fin de Semana Familiar Outono Gastronómico” (para 1 o 2 niños).

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Finalmente, también se puede optar por el Outono Plus en aquellos establecimientos que oferten adicionalmente actividades complementarias como paseos a caballo, descensos en canoa, senderismo o visitas culturales.