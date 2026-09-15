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Festivais

Música para tecer pontes "cando máis parece torcerse o mundo": volve Maré a Compostela

Do 23 ao 27 de setembro diversos espazos da cidade acollen concertos de grupos internacionais e locais, diversos ritmos e estilos e tamén actividades gratuítas

Música para tecer pontes: volve Maré a Compostela

Música para tecer pontes: volve Maré a Compostela

Javier Rosende Novo

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

"Canto máis parece torcerse o mundo, máis importante é que a cultura funcione, que a música abra espazos e que as xentes regresen a espazos de encontro. E Maré é un festival para encontrarse". Falaba así este martes o director deste evento musical e intercultural, Vítor Belho, na Sala Capitol, un dos escenarios nos que entre o 23 e o 27 de setembro vai recorrer a nova edición do Festival Maré cuxas entradas xa están a venda en mare.gal.

Xunto a Belho, na presentación do programa, estiveron representantes das entidades colaboradoras, coma a edil de Cultura, Míriam Louzao, o secretario xeral de Política Lingüística da da Xunta, Valentín García, o comisario xacobeo, Marcos Gómez, e a cantante Faia Díaz. Todos eles coincidiron en sinalar como “almas xemelgas” Maré, Compostela e o Xacobeo, “polo seu carácter aberto, plural, con xentes de diversa procedencia”, afirmou Belho. Unhas declaracións que complementou a concelleira Louzao ao falar da “Compostela acolledora” e Marcos Gómez ao referirse ao Xacobeo como elemento de “atracción e de proxección”, “un crisol de culturas”, aumentou Valentín García.

De esquerda a dereita; a artista Faia, Valentín García, Marcos Gómez, Vítor Belho e Míriam Louzao na presentación do Festival Maré en Santiago

De esquerda a dereita; a artista Faia, Valentín García, Marcos Gómez, Vítor Belho e Míriam Louzao na presentación do Festival Maré en Santiago / Javier Rosende Novo

Unha trintena de espectáculos, con artistas internacionais, do resto da península e galegos vanlle dar contido a esta cita, outras das xa clásicas na cidade, que abre o día 23 no Teatro Principal da man da colaboración de Vox Stellae e Magalí Sare que soben ao escenario con ‘Descasada’, “que revisa o papel da muller arredor do matrimonio” nas distintas culturas e que Vítor Belho quixo vincular tamén co feminismo da homenaxeada no Día das Letras, Begoña Caamaño. Tamén nese día de apertura, a Capitol acolle o concerto da banda colombiana Aterciopelados, que “a Unesco cualificou como unhas das tres mellores bandas da historia do rock”, apuntou o director do festival.

De Zemambiquo a Zigala para continuar o legado de Narf

Dez anos despois da morte do músico compostelán Fran Pérez, Narf, o festival Maré quere darlle “continuidade ao seu legado”, musical e de vencello con Mozambique, dándolle a volta ao concerto ‘De Zigala a Zemambiquo’, derradeiro do artista xunto á banda mozambicana Timbila Muzimba.

‘De Zemambiquo a Zigala’, volve unir Galicia e Mozambique nun proxecto liderado polo “partner de Narf”, Cheny Wa Gune, que vai reunir músicos galegos e mozambicanos e a voz de A Pedreira. Un evento único no peche do festival o 27 de setembro na Sala Capitol. O mesmo día no que o pianista Alejandro Vargas, ausente na presentación pese a estar previsto, oficiará a misa ‘O bosque negro’, na igrexa da Universidade.

16 países, 12 linguas e 8 espazos

A música vaise escoitar no Teatro Principal, na Sala Capitol, no CSC Maruxa e Coralia da cidade vella, na Casa das Crechas, na Sala Riquela e mais na igrexa da Universidade. Neste último espazo, Faia Díaz cruza os dedos para conseguir poder utilizar o seu órgano na posta en escena de ‘Alvela’. Un proxecto que busca desta volta “explorar as posibilidades sonoras do espazo, dialogar con el e coa pedra, que tamén nos fala e nos canta”, explicou a artista. Será a súa terceira vez no Festival Maré, o 26 de setembro ás 18 horas. O mesmo día no que actúa o portugués Antonio Zambujo no Auditorio de Galicia.

No Día Europeo das Linguas, ao que aludiu o secretario xeral de Política Lingüística defendendo o posicionamento do goberno galego co idioma “e brindalo ás linguas doutros lugares”. Valentín García defendeu na súa intervención o valor do bilingüismo,”que é riqueza”. E tamén en alusión á lingua e á interculturalidade falou Vítor Belho para referirse ao concerto de Omar Souleyman artista do Kurdistan sirio (o 23 na Capitol) ou ao proxecto ‘Cuba canta en Maré’, con artistas galegos e da diáspora cubana (o 26, no mesmo lugar).

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Tamén haberá actividade na Casa das Máquinas, con ‘O verso liberado’, un proxecto de soundpaiting, creación plásctica e musical en directo. E en Mazarelos as actividades de balde: con artesanía, comercio local e gastronomía.

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