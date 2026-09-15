ELECCIONES MUNICIPALES 2027
“Un proxecto de cidade barrio a barrio”: Pedro Blanco inicia una ronda por las zonas de Santiago para diseñar propuestas con los vecinos
Pedro Blanco inaugura las #ConversasDeBarrio. El candidato socialista a la alcaldía inicia una ronda de encuentros por diferentes barrios compostelanos con el objetivo de "coñecer de primeira man as súas necesidades e preocupacións"
Pedro Blanco inaugura las #ConversasDeBarrio. El candidato socialista a la alcaldía de Santiago inició este martes una ronda de encuentros por diferentes barrios compostelanos con el objetivo de "coñecer de primeira man as súas necesidades e preocupacións" e incorporar las reclamaciones de vecinos, asociaciones y colectivos a su proyecto para las elecciones municipales del 23 de mayo. “Un proxecto de cidade barrio a barrio”, resumió.
“Quero levantar Santiago desde os barrios. Quero devolverlles o protagonismo que merecen e que os barrios sexan a capital desta cidade”, afirmó Blanco, quien acompañado de los concelleiros Marta Abal y Gumersindo Guinarte centró la primera jornada de esta iniciativa en un encuentro con IGAXES -entidad dedicada al trabajo social con niños y jóvenes- y el Club Triatlón Inforhouse Santiago.
El proyecto del candidato socialista, que defiende "a necesidade" de construir el futuro de Santiago "contando coa experiencia de quen vive e traballa cada día nos distintos puntos da cidade", combinará los encuentros con vecinos y asociaciones con la presencia de Blanco en las calles que conforman cada barrio para conocer los problemas cotidianos y las necesidades de cada zona. “Imos reunirnos cos colectivos, falar coa veciñanza, patear as rúas, tomar un café, comer no barrio, achegarnos aos centros sociais e coñecer os espazos onde se fai vida cada día (...) Ninguén entende mellor un barrio que as persoas que viven nel", explicó.
La iniciativa consta de dos fases: una primera, que se define como "primeiro coñecer, despois propoñer”, en la que a partir de las conversaciones y encuentros el equipo socialista diseñará propuestas concretas para cada barrio. Una vez definidas dichas propuestas, Blanco volverá a los barrios para presentarlas, contrastarlas con vecinos y colectivos, escuchar nuevas aportaciones y mejorarlas.
“Non queremos facer un proxecto para os barrios. Queremos facer un proxecto cos barrios. E por iso imos volver, porque queremos que as propostas respondan realmente ao que necesita cada zona”, destacó el candidato socialista.
La iniciativa se completará con encuentros con representantes del tejido social, empresarial, educativo, deportivo, cultural y asociativo de Santiago. “Queremos estar con todos e queremos escoitar a todos”, afirmó Blanco, que considera "imprescindible" incorporar diferentes visiones para impulsar dicho "proxecto de cidade compartido".
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