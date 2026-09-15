Quejas por retrasos de más de 45 minutos en los autobuses urbanos de Santiago: "Cuando llegó, iba lleno"

Inicio de semana complicado en el transporte urbano de Santiago. En los últimos días se han sucedido las quejas de los usuarios por retrasos de más de 45 minutos e incluso por no poder hacer uso del servicio.

Según informaron varias personas usuarias a este diario, a primera hora de la tarde de este martes, algunos de los autobuses que circulaban lucían el cartel de "fuera de servicio" y los que llegaban a las paradas lo hacían con una importante demora. "Cuando llegó, iba lleno", comenta una joven que se disponía a coger la línea 6 frente al centro de salud de Concepción Arenal, mientras que otra usuaria asegura que optó por acudir a su lugar de trabajo andando ante las dificultades para coger el autobús.

El pasado lunes, a través de las redes sociales, otra usuaria denunciaba un episodio similar. Tras un retraso superior a 40 minutos, afirma que el autobús "no realizó parada en la Rúa do Hórreo ni en la Estación Intermodal, a pesar de haber solicitado la parada y de disponer de espacio tras la bajada de algunos viajeros, dejándolos en la parada sin justificación".

Incidencias que merman la flota de autobuses

Consultadas por estos hechos, fuentes del gobierno local señalan que se han registrado "problemas nestes días por mor de diferentes incidencias". Así, apuntan que ha habido averías e imprevistos que han derivado en una menor disponibilidad de vehículos. En cuanto a la concentración de dichas incidencias en la línea 6, apuntan que "é a máis usada, e polo tanto calquera carencia ten un maior efecto porque se precisan máis servizos".

Las mismas fuentes aseguran que Raxoi está hablando con la operadora "para procurar solucións que garantan o funcionamento correcto do servizo ata que comece a aplicarse o novo contrato, que xa foi asinado". Dicho contrato, recuerdan, deberá implementarse en un plazo máximo de tres meses.