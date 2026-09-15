Ranking de Shanghái 2026: la USC escala hasta el puesto 39 mundial en Farmacia

La Universidade de Santiago (USC) mejora su presencia en la edición de 2026 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), conocido como Ranking de Shanghái por materias. La institución compostelana aparece clasificada en 15 ámbitos temáticos, uno más que en la edición del año pasado, y mejora además su posición en su disciplina más destacada: Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, que asciende hasta el puesto 39 del mundo, frente al 45 que ocupaba un año antes.

Tras esta disciplina se sitúan Ciencia e Ingeniería Ambiental, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Veterinarias y Odontología y Ciencias Orales, todas ellas dentro del tramo 151-200 del ranking mundial. La USC también figura entre las posiciones 201 y 300 en Biotecnología, Ciencias Agrícolas y Estadística.

En el siguiente tramo, del 301 al 400, aparecen Física, Ecología, Ciencias Atmosféricas, Salud Pública y Psicología, mientras que Química y Gestión se sitúan entre los puestos 401 y 500.

Esta evolución por materias se suma a la posición que mantiene la USC en el ranking general de Shanghái (ARWU). En la edición de 2026, la universidad compostelana figura en el tramo 501-600 del mundo, el mismo en el que se encuentra desde 2024.

La Universidad de Vigo, entre las 25 mejores del mundo en alimentos

La Universidade de Vigo, por su parte, destaca especialmente en una de las disciplinas en las que también aparece la USC. Su mejor resultado en el GRAS 2026 corresponde a Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde alcanza el puesto 25 mundial, por delante de la posición obtenida por la USC en esta misma área, que se encuentra en el tramo 151-200.

La institución viguesa también logra situarse entre las 200 mejores del mundo en Oceanografía y Ciencias Agrícolas, ambas en el intervalo 151-200. Además, aparece entre los puestos 301 y 400 en Ciencias Atmosféricas, Ciencia y Tecnología de Instrumentos, Nanociencia y Nanotecnología, Biotecnología, Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y Economía.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS): 57 disciplinas y 20.000 unidades analizadas

El GRAS evalúa a universidades de todo el mundo en 57 disciplinas pertenecientes a las áreas de Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. La clasificación se elabora a partir de nueve indicadores objetivos agrupados en cinco categorías: profesorado de talla mundial, producción científica a nivel mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.

Cada año, el ranking ofrece resultados de unas 20.000 unidades disciplinarias de aproximadamente 2.000 universidades de casi un centenar de países y regiones.