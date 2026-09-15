San Lourenzo, el barrio compostelano que teme revivir la época de la heroína: "No queremos esperar a que alguien muera"

Los robos denunciados en el entorno del Campus Sur, una agresión a un joven, las quejas por peleas y ruidos nocturnos y la aparición de restos asociados al consumo de drogas han vuelto a poner el foco sobre los problemas de convivencia que vecinos de San Lourenzo aseguran estar detectando en las últimas semanas. Para la Asociación Veciñal Río Sarela, estos episodios no son acontecimientos aislados, sino la consecuencia más visible de un problema de fondo que, sostienen, se está extendiendo por distintos barrios de Santiago.

Su presidente, Jon Brokenbrow, habla de un incremento del movimiento relacionado con el consumo y la venta. «Lo que observamos ahora es que tenemos dos puntos de distribución aquí en San Lourenzo y estamos empezando a notar los efectos: un vaivén constante de consumidores, pequeños vendedores, riñas, ruidos y otros problemas asociados», explica el portavoz.

La interpretación de la asociación es que parte de esta actividad se habría desplazado después de las actuaciones policiales realizadas en torno al conocido como Banco do Pobre, señalado durante años como uno de los puntos de suministro de heroína de la ciudad.

«En lugar de tener todos los toxicómanos concentrados en un punto, ahora los tenemos repartidos por toda la ciudad», resume Brokenbrow.

Consumo junto a viviendas y colegios

En San Lourenzo, una de las principales preocupaciones es precisamente dónde se está haciendo visible el fenómeno. Se trata de un barrio residencial, con viviendas unifamiliares, familias jóvenes y varios centros educativos en las inmediaciones. Según los testimonios que recibe la asociación, algunos residentes se encuentran con personas consumiendo drogas o protagonizando altercados frente a sus propias casas. «A diario tienen que salir de sus casas y ver a la gente fumando chinas delante de su puerta o montando follones», relata.

Turistas paseando por el barrio de San Lourenzo / Antonio Hernández

El representante vecinal pone además el foco sobre las antiguas instalaciones del Kid's Garden, en la avenida das Burgas, donde asegura que algunas personas han comenzado a entrar para consumir. «Se están pinchando ahí a todas horas», sostiene. La preocupación, añade, aumenta por encontrarse en una zona de paso de menores y próxima a centros educativos.

Brokenbrow asegura que los vecinos también observan consumo en la vía pública y un tránsito recurrente de personas entre diferentes puntos de San Lourenzo. Para la entidad, no se trata únicamente de una cuestión de percepción de inseguridad: la presencia constante de consumidores y vendedores termina repercutiendo directamente en la convivencia diaria.

Una Policía que «los conoce a todos»

Río Sarela asegura haber trasladado reiteradamente estas situaciones a las fuerzas de seguridad. Brokenbrow cuenta que incluso agentes de paisano permanecieron durante varios días en el barrio realizando labores de vigilancia junto a miembros de la asociación.

La paradoja, según explica, es que muchas de las personas que frecuentan esos lugares ya serían conocidas por los agentes. «Saben quiénes son estas personas con nombre y apellidos, saben perfectamente quiénes son, dónde operan y a qué horas», afirma. No obstante, al tratarse de pequeñas cantidades, es mucho más difícil actuar con severidad.

Patrulla de la Policía Nacional interviniendo en el barrio el pasado jueves / ECG

Es precisamente esa situación la que lleva a la asociación a reclamar que la respuesta vaya más allá de las actuaciones puntuales. Siendo preguntado por esta cuestión, el Concello explicó a EL CORREO GALLEGO que "a desarticulación dalgún punto non implica lamentablemente a desaparición do consumo, e polo tanto a venda".

Un plan de salud pública, no trasladar el problema

Río Sarela reclama al Concello que aborde la drogadicción como un problema de seguridad, convivencia y salud pública al mismo tiempo.

«No estamos esperando que venga alguien aquí con un cepillo y limpie todo el barrio como si fuera Superman», explica Brokenbrow. Lo que se reclama es «algún tipo de plan de salud pública por parte del Concello en colaboración con la Policía y con las asociaciones de vecinos afectadas».

El representante vecinal insiste en que la solución tampoco puede consistir simplemente en conseguir que consumidores y pequeños vendedores abandonen San Lourenzo para instalarse en otro barrio.

De hecho, una de sus principales preocupaciones es evitar que el debate convierta a las personas con drogodependencias exclusivamente en responsables del problema. «Aquí todos somos víctimas. Tanto los usuarios como los vecinos», sostiene.

«Estamos hablando de personas que están bajo el yugo de la droga», añade. A su juicio, quienes llevan años atrapados en una adicción necesitan una actuación específica por parte de las administraciones, mientras que los residentes tienen derecho a que esa situación no termine condicionando su vida cotidiana.

El recuerdo de la heroína en San Lourenzo, todavía presente

La preocupación adquiere una dimensión especial en el barrio porque no es la primera vez que San Lourenzo convive con un grave problema relacionado con la heroína.

Brokenbrow recuerda que a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa la zona llegó a ser uno de los lugares de Santiago especialmente golpeados por el consumo y el trapicheo. «Antes San Lourenzo era el barrio del trapicheo por excelencia. Teníamos jeringuillas, teníamos colas de personas delante de los puntos de venta», recuerda.

Jeringuilla encontrada en los últimos días en el barrio / ECG

Parte de los vecinos de mayor edad, explica, reconocen patrones que ya vivieron entonces. El presidente de Río Sarela rechaza además interpretar la desaparición de aquella situación como el resultado de una política efectiva contra las adicciones. Su lectura es mucho más cruda: muchos consumidores terminaron falleciendo como consecuencia del sida, las hepatitis y otros problemas vinculados a aquellos años.

«La única solución que hubo del problema fue que se murieron los toxicómanos», afirma al recordar aquella etapa. Por eso insiste en que una reducción del número de consumidores no puede considerarse un éxito si llega como consecuencia de su deterioro o fallecimiento.

La asociación recuerda que incluso hace unos cinco o seis años una persona con problemas de drogadicción murió en una vivienda abandonada de la rúa de San Lourenzo.

«No queremos más muertes en San Lorenzo», resume Brokenbrow.

La preocupación tampoco se limita ya a una única asociación. Según explica, representantes de distintos barrios abordaron la cuestión en una reunión reciente de la coordinadora de asociaciones vecinales, en la que participaron también entidades de zonas afectadas como Santa Marta.

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Para Brokenbrow, ahí está precisamente la clave: dejar de interpretar cada punto de venta, cada edificio o cada barrio como un fenómeno independiente. «No va a menos, va a más», advierte, y reclama una estrategia común para un problema que, a juicio de los vecinos de San Lourenzo, puede cambiar de calle o de barrio sin llegar realmente a desaparecer.