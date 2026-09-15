La USC lideró la elaboración del primer protocolo de vigilancia de la salud de personal expuesto al radón que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad

El Laboratorio de Radón de Galicia, adscrito al Cretus de la Universidade de Santiago, ha sido el encargado de liderar la elaboración del primer Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de Personas Trabajadoras Expuestas al Radón. Un protocolo encargado por el Ministerio de Sanidad y que ha tenido a los profesores Lucía Martín Gisbert y Alberto Ruano Raviña como investigadores principales, quienes contaron para su elaboración con la colaboración de sociedades científicas, universidades, sindicatos e institutos autonómicos de seguridad y salud en el trabajo.

El resultado, un protocolo único en Europa por sus características y que es pionero en su ámbito por establecer las recomendaciones de seguimiento del personal trabajador expuesto a concentraciones elevadas de radón en su puesto y que superen la dosis de radiación fijada para su clasificación como persona expuesta, lo que se cifra en 6 mili sieverts por año oficial.

Pautas para reducir el riesgo de cáncer de pulmón

El documento elaborado en Santiago incide en la obligación de las empresas en clasificar a los trabajadores como expuestos si superan ciertas condiciones y hace especial hincapié en que es necesario dar unas pautas al personal médico del trabajo para reducir el riesgo de cáncer de pulmón por la exposición a ese radón. Entre ellas, destaca el riesgo añadido que supone el consumo de tabaco, la posible exposición a otras sustancias carcinogénicas en el ámbito laboral o la presencia de concentraciones elevadas de gas radón en los domicilios.

Por otra parte, este nuevo documento no aconseja realizar ninguna prueba médica o de imagen, especialmente aquellas que impliquen el uso de radiación ionizante, como el TAC de baja dosis, al no existir evidencia científica sobre su utilidad en personas expuestas al radón.

Casi todos los municipios gallegos son zona de riesgo

Desde la USC, su personal investigador en este ámbito recuerda que en todos los puestos de trabajo ubicados en planta baja o bajo rasante existe la obligación de medir el radón si están en los más de 1.600 municipios españoles clasificados como zona II; es decir, como zona de riesgo, por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Por lo que se refiere a Galicia, se encuentran en esta situación la práctica totalidad de municipios, donde las mediciones deben llevarse a cabo con laboratorios acreditados durante un período de tres meses entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.

En el caso del Laboratorio de Radón de Galicia, está acreditado para las mediciones en el ámbito laboral y presta además numerosos servicios a la ciudadanía, entre los que cabe destacar una calculadora única en el ámbito estatal, mediante la que se puede convertir la concentración de radón en un espacio interior a una dosis efectiva de radiación ionizante, teniendo en cuenta el número de horas de permanencia. A ello se suma el Mapa de Radón de Galicia, que permite hacer estimaciones sobre la exposición al radón en las viviendas con un grado de detalle de sección censal a partir de 6.080 mediciones llevadas a cabo en viviendas.

Circunstancias que llevan a Alfonso Ruano a asegurar que "Galicia é con moita diferenza a comunidade autónoma mellor caracterizada de todo o Estado”.