Se cumplen 175 años del nacimiento de Emilia Pardo Bazán: la huella de Santiago en la vida y obra de la escritora gallega

"Tranquila ciudad hermosa/de tantos recuerdos llena/tan reposada y serena/como imponente y grandiosa". Así veía Emilia Pardo Bazán Santiago de Compostela cuando apenas tenía 15 años. La escritora acababa de conocer la ciudad y, antes de marcharse, quiso dejar por escrito la impresión que le había causado en un poema titulado A Santiago. Aquellos versos serían solo el comienzo de una relación que se prolongaría durante décadas y que terminaría dejando una profunda huella tanto en su vida como en su literatura.

Este miércoles 16 de septiembre se cumplen, precisamente, 175 años del nacimiento de la escritora. Pardo Bazán nació en A Coruña en 1851, pero Santiago de Compostela siempre ocupó un lugar destacado en su vida y, sobre todo, en su obra. La autora conoció la ciudad desde muy joven, pasó numerosas temporadas en ella y terminó convirtiendo sus calles, sus plazas, la Universidad y sus conventos en escenarios de algunas de sus novelas y relatos más conocidos.

La relación de Pardo Bazán con Compostela comenzó cuando todavía era una adolescente. En 1866, con apenas 15 años, realizó su primera visita a la ciudad y pasó unos días en casa de una pariente. Antes de marcharse dejó incluso un poema dedicado a Santiago. Dos años después, tras su matrimonio con José Quiroga, regresaría con más frecuencia a la ciudad mientras él estudiaba Derecho en la USC.

Emilia Pardo Bazán por Luis Sellier 1885 / Cedida

Aquellas estancias terminarían dejando una huella profunda en la escritora. Por ejemplo, las investigaciones de José Manuel González Herrán, uno de los principales especialistas de la relación entre Pardo Bazán y Santiago, sitúan precisamente en esos años parte de las experiencias que después trasladaría a su literatura.

Santiago entra en la literatura de Pardo Bazán

La mejor prueba de esa relación se encuentra en Pascual López. Autobiografía de un estudiante de Medicina, publicada en 1879 y primera novela de la escritora. La historia se desarrolla en Santiago y retrata el ambiente estudiantil de la ciudad, sus relaciones sociales, sus amores y también sus espacios urbanos.

Portada de 'Pascual López. Autobiografía de un estudiante de medicina' / Cedida

"De todos estos sarcófagos imponentes, el que más huella imprimió en mi fantasía fue Santiago porque hubo de ser la primera que en la aurora de la vida despertó mi mente a la contemplación de edades muertas, bajo los pilares de su Catedral y en las revueltas de sus tortuosas calles", escribió la autora en el prólogo de esa primera novela.

La Compostela que aparece en sus páginas es perfectamente reconocible. La autora menciona lugares como la Alameda, Santa Susana, la rúa do Vilar, la rúa Nova, la rúa do Preguntoiro, la Quintana, la Universidad o el convento de San Francisco, entre otros rincones de la ciudad.

De este modo, la ciudad que Pardo Bazán había conocido personalmente se convirtió en el escenario de su primera novela. Su Santiago literario combina la vida cotidiana de los estudiantes con una atmósfera marcada por las leyendas, la religión y el pasado medieval de Compostela.

Emilia Pardo Bazan / Cedida

La ciudad en la que pasó "las más hermosas y apacibles" horas

Santiago también fue para Pardo Bazán un lugar de estudio. Durante los años en los que trabajó en su obra sobre San Francisco de Asís pasó tiempo en la ciudad y acudió a la biblioteca del convento franciscano para documentarse. La propia Provincia Franciscana de Santiago conserva ejemplares de varias de sus obras dedicados por la escritora.

La autora recordaría posteriormente aquellas estancias en sus Apuntes autobiográficos. Al hablar de sus visitas a Compostela escribió que dedicaba largos ratos a la portería del convento de San Francisco, un lugar que por su "meláncolica situación" y su "aire de recogimiento y austeridad" tenía para ella un encanto especial.

Convento de San Francisco / Cedida

Allí, explicaba, había pasado horas que contaba entre "las más hermosas y apacibles de la vida".

La Compostela de 'Los Pazos de Ulloa'

Años después, Santiago volvería a aparecer en una de sus grandes novelas. Aunque Los Pazos de Ulloa está vinculada principalmente al mundo rural gallego, varios capítulos trasladan la acción a Compostela.

En los capítulos IX al XIII, el marqués de Ulloa viaja a Santiago y la ciudad se convierte en uno de los escenarios fundamentales de la historia. La novela permite reconocer lugares como el Preguntoiro, la Catedral, la Universidad, el Casino o la Alameda.

Imagen antigua de la Alameda de Santiago / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America

Hay además una curiosidad: la visión de Santiago que aparece en esta parte de la novela no coincide exactamente con la de la autora. Pardo Bazán conocía y apreciaba la ciudad, pero en esta ocasión la presenta a través de los ojos de Pedro Moscoso, un personaje procedente del mundo rural que contempla Compostela con una mezcla de extrañeza y desprecio.

Una escritora muy vinculada al Santiago del siglo XIX

La relación de Pardo Bazán con Santiago no se limitó a sus libros. Durante sus estancias participó en la vida cultural y social de la ciudad y tuvo relación con algunos de sus círculos intelectuales.

Así, la escritora coruñesa estuvo muy vinculada a los marqueses de Santa Cruz, amigos de la propia Emilia Pardo Bazán, que llegó a alojarse en su palacio compostelano durante una de sus estancias y escribió allí un diario durante unos quince días.

Pazo de Santa Cruz, en Santiago / Cedida

Su paso por Compostela permite así reconstruir también una parte de la vida intelectual de la ciudad en el siglo XIX: la Universidad, los círculos científicos y culturales, los conventos, los cafés y casinos y una sociedad en la que la escritora se movió con una libertad poco habitual para una mujer de su época.

La ciudad que Pardo Bazán convirtió en literatura

175 años después de su nacimiento, la relación entre Emilia Pardo Bazán y Santiago todavía puede seguirse caminando por la ciudad.

Emilia Pardo Bazán / Cedida

El convento de San Francisco, la Alameda, la rúa do Vilar, Preguntoiro, la Catedral, la Universidad o el entorno de la antigua residencia de los marqueses de Santa Cruz forman parte de ese mapa compostelano que aparece en su vida y en su literatura.

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La escritora nació en A Coruña y murió en Madrid en 1921, pero Compostela fue mucho más que una ciudad de paso. Fue un lugar de formación, de relaciones, de investigación y de inspiración literaria. Y, sobre todo, una ciudad que Pardo Bazán conoció lo suficiente como para convertirla en literatura.