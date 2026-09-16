La Cátedra USC-Semergen cumple una década como ejemplo de fructífera colaboración entre la universidad y la sanidad pública

Consolidada como todo un ejemplo de lo que la alianza entre la universidad y la sanidad pública pueden conseguir en beneficio de la sociedad a la que se deben, la Cátedra de Educación Médica USC-Semergen conmemoró este martes en la Facultad de Medicina de Santiago su primera década de existencia.

Lo hizo en un acto académico en el que precisamente el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, llamó a estrechar esos vínculos para que los médicos del futuro tengan en Galicia el mejor lugar para recibir su formación. Algo en lo que también incidió la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, quien definió las cátedras como "instrumentos dos que nos dotamos as universidades para construir espazos de colaboración estables", que tienen sentido cuando dicha colaboración "se transforma en proxectos, en formación, en investigación, en recursos e oportunidades para o estudantado, para o noso persoal e para profesionais, e esta cátedra é un bo exemplo".

Equipamiento de simulación avanzado

Ante la presencia del decano de Medicina, José Martín Carreira; la vicepresidenta de Semergen Galicia, Paula Antelo, y el codirector de la cátedra Víctor Arce junto con Daniel Rey, quienes pusieron el acento en que esta iniciativa ha ayudado a confluír técnicas emergentes como la simulación, Rosa Crujeiras mencionó "o simulador de alta fidelidade que hoxe constitúe o equipamento de simulación máis avanzado do que dispón o estudantado da USC".

Caamaño elogió el apoyo de las entidades implicadas en la cátedra para afrontar los retos de la sanidad gallega en cuanto a retención de talento, respuesta a la demanda asistencial y exploración de nuevas vías de innovación científica, terapéutica y tecnológica.

Reconocimiento a la figura de Juan Gestal

Tras resaltar el compromiso de la Xunta con la formación sanitaria especializada, al batir un nuevo récord con la convocatoria de 725 plazas para el próximo curso, de ellas 207 para medicina de familia, incidió en la apuesta del Ejecutivo autonómico por la atención primaria como eje del sistema sanitario y en diferentes medidas que buscan garantizar una atención sanitaria de máxima calidad.

Asistentes a la ceremonia conmemorativa en la Facultad de Medicina de Santiago. / Santi Alvite

Caamaño tuvo palabras de reconocimiento para Juan Gestal, distinguido con el Premio Cátedra de Educación Médica USC-Semergen y decano de Medicina cuando esta iniciativa echó a andar en 2016. Así lo recordó también Crujeiras, que dijo entender el galardón al veterano catedrático como "un recoñecemento a esa forma de entender a universidade: unha universidade aberta á colaboración e consciente da responsabilidade que ten na formación dos profesionais que necesita a nosa sociedade”.

Creada como un espacio académico de docencia e investigación entre la propia Universidade de Santiago y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, con el objetivo de reforzar la formación práctica de los médicos y las competencias del alumnado de Medicina, el encargado de hacer un recorrido por la historia de esta cátedra fue el catedrático de Cardiología de la USC y presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología José Ramón González Juanatey, con la conferencia Dez anos de colaboración en formación e investigación coa Medicina de Familia.