Axenda cultural
'Concertos nos barrios' coa RFG e Madisen Ward na Sala Riquela entre o lecer deste mércores 16 de setembro en Santiago
Música, festivais, actividades na USC, exposicións e celebración na Cidade da Cultura do Día Mundial da Alfabetización
A oferta cultural de Santiago trae estes días os 'Concertos nos barrios', da Real Filharmonía de Galicia (RFG) e o Hola Nola Lab-Festival e outras actividades divulgativas e exposicións.
'Memoria' que se achega aos barrios
Dentro da tempada 'Memoria' dos concertos fóra de abono da RFG chegan os 'Concertos nos barrios' que esta tarde vai ter lugar na Casa das Máquinas (en Galeras) ás 20 horas e de balde. Baixo a dirección de César Ramos desenvolverase este evento comentado e participativo no que a Real Filharmonía propón un percorrido polos principais eixos que marcan a súa tempada co obxectivo de "reforzar o vínculo entre a música clásica e a cidadanía".
No repertorio, a Sinfonía número 1 en Mi b maior de Mozart, a Abertura en Do maior de Fanny Mendelssohn-Hensel, a Sinfonía número 1 en Do maior de Georges Bizet, a abertura de O barbeiro de Sevilla de Rossini e mais a Sinfonía 94 en Sol maior, 'A sorpresa', de Franz Joseph Haynd.
Celebrando o Día da Alfabetización
Con motivo do Día da Alfabetización, Teresa Neira, mestra de Educación Infantil e especialista no ensino e aprendizaxe da linguaxe escrita, vai falar a partir das 19 horas na Cidade da Cultura, no edificio da Biblioteca de Galicia, sobre os procesos que se poñen en marcha nas primeiras idades para aprender a ler e escribir. "Un encontro para comprender mellor estas aprendizaxes e descubrir formas de acompañalos dende a casa".
Teresa Neira conta con máis de 30 anos de experiencia no ensino infantil e está especializada na aprendizaxe da linguaxe escrita desde un enfoque construtivista. Imparte habitualmente formación a docentes e familias, tanto en Galicia como no resto do España, porque "aprender a ler é moito máis que recoñecer letras e xuntar palabras. É comprender o que temos diante, facernos preguntas, descubrir novas ideas e, pouco a pouco, construír o noso propio sentido do que lemos".
Madisen Ward chega á Sala Riquela co Hola Nola Lab-Fest
Hola Nola Lab-Fest desenvolve a súa programación entre o 16 e o 19 de setembro. "Un acontecemento aberto e imprevisible, un espazo de encontro onde músicos e público comparten escenario, experiencias e conversas arredor da música e da cultura e que este mércores ás 21 horas trae a Madisen Ward á Sala Riquela (Rúa do Preguntoiro), con entradas a partir de 16,5 euros.
Ademais dos concertos, o festival incorpora conversas culturais arredor da música, dos seus contextos e das súas derivadas, que veñen guiadas por xornalistas musicais na busca dun "diálogo horizontal entre artistas e música".
Un almanaque imaxinado na Cidade da Cultura
Mantense até o 31 de outubro no Monte Gaiás a exposición que acolle o Archivo de Galicia con motivo do Día Internacional dos Arquivos. Trátase de Cousas do tempo. Documentos dun almanaque imaxinado, unha proposta que convida a mirar o arquivo dende unha perspectiva "tan cotiá coma sorprendente: o paso do tempo e a vida que se organiza ao seu arredor".
A mostra recrea a estrutura dos antigos almanaques, publicacións que non só ofrecían pronósticos meteorolóxicos para o ano senón tamén información variada de interese xeral para a poboación, e a partir desa idea a exposición propón un percorrido singular no que clima, calendario e vida social se mesturan.
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