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OBITUARIO

Se hai unha palabra que define a Carlos Nieves, esa é solidariedade

Carlos era perseverante, amable, divertido, enxeñoso, xeneroso e profundamente comprometido. Sempre estaba disposto a botar unha man e a loitar por unha boa causa

Carlos Nieves Vicente

Carlos Nieves Vicente / Cedida

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Luis Rivero de Aguilar

Santiago de Compostela

Solidariedade entendida como estar ao carón dos demais, ofrecer axuda sen esperar nada a cambio e comprometerse de verdade con quen máis o necesita. Así era Carlos. E ese mesmo espírito foi o que deu orixe a Compostela Solidaria, asociación da que foi fundador e vicepresidente.

Hoxe é un día profundamente triste para todas as persoas que formamos parte de Compostela Solidaria. Tócanos despedir unha persoa imprescindible, alguén que, desde aquel ano 2014, se comprometeu a seguir loitando pola súa querida Compostela e por mellorar a vida dos seus veciños e veciñas.

Con Carlos comezamos a colaborar co Banco de Alimentos, coa Cociña Económica, coa Cámara de Comercio, coa Escola de Segunda Oportunidade e co Taller de Restauración. En abril de 2015 celebramos no Teatro Principal de Santiago o noso primeiro Concerto Solidario. Xa levamos nove e estamos preparando o décimo, que celebraremos dentro duns meses.

E alí estaba sempre Carlos. Axudando na organización, achegando ideas e agasallándonos cos seus monólogos, cheos de humor, ironía e enxeño. E tamén ocupándose de algo fundamental: vender entradas e conseguir apoios para a fila cero.

Poñía tanto empeño que, segundo contaba el mesmo, algunhas persoas cambiaban de beirarrúa cando o vían vir. Pero Carlos non se rendía facilmente. Cando cría nunha causa, insistía ata o final. E case sempre conseguía convencernos.

Tamén nos acompañaba cada día coa súa música. Esas cancións que enviaba a centos de persoas eran moito máis ca cancións: eran a súa maneira de estar presente, de compartir e de alegrarnos un pouco o día.

Carlos era perseverante, amable, divertido, enxeñoso, xeneroso e profundamente comprometido. Sempre estaba disposto a botar unha man e a loitar por unha boa causa.

Compostela Solidaria xa non será a mesma sen el. Todo será un pouco máis triste e, seguramente, tamén un pouco máis difícil. Botaremos de menos as súas ideas, o seu humor, as súas cancións e esa enerxía coa que conseguía mobilizarnos a todos.

Pero imos seguir adiante. E seguiremos contando con Carlos, estea onde estea. Queira ou non.

Grazas por todo, Carlos. Ímoste botar moitísimo de menos.

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