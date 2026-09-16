OBITUARIO
Se hai unha palabra que define a Carlos Nieves, esa é solidariedade
Carlos era perseverante, amable, divertido, enxeñoso, xeneroso e profundamente comprometido. Sempre estaba disposto a botar unha man e a loitar por unha boa causa
Luis Rivero de Aguilar
Solidariedade entendida como estar ao carón dos demais, ofrecer axuda sen esperar nada a cambio e comprometerse de verdade con quen máis o necesita. Así era Carlos. E ese mesmo espírito foi o que deu orixe a Compostela Solidaria, asociación da que foi fundador e vicepresidente.
Hoxe é un día profundamente triste para todas as persoas que formamos parte de Compostela Solidaria. Tócanos despedir unha persoa imprescindible, alguén que, desde aquel ano 2014, se comprometeu a seguir loitando pola súa querida Compostela e por mellorar a vida dos seus veciños e veciñas.
Con Carlos comezamos a colaborar co Banco de Alimentos, coa Cociña Económica, coa Cámara de Comercio, coa Escola de Segunda Oportunidade e co Taller de Restauración. En abril de 2015 celebramos no Teatro Principal de Santiago o noso primeiro Concerto Solidario. Xa levamos nove e estamos preparando o décimo, que celebraremos dentro duns meses.
E alí estaba sempre Carlos. Axudando na organización, achegando ideas e agasallándonos cos seus monólogos, cheos de humor, ironía e enxeño. E tamén ocupándose de algo fundamental: vender entradas e conseguir apoios para a fila cero.
Poñía tanto empeño que, segundo contaba el mesmo, algunhas persoas cambiaban de beirarrúa cando o vían vir. Pero Carlos non se rendía facilmente. Cando cría nunha causa, insistía ata o final. E case sempre conseguía convencernos.
Tamén nos acompañaba cada día coa súa música. Esas cancións que enviaba a centos de persoas eran moito máis ca cancións: eran a súa maneira de estar presente, de compartir e de alegrarnos un pouco o día.
Carlos era perseverante, amable, divertido, enxeñoso, xeneroso e profundamente comprometido. Sempre estaba disposto a botar unha man e a loitar por unha boa causa.
Compostela Solidaria xa non será a mesma sen el. Todo será un pouco máis triste e, seguramente, tamén un pouco máis difícil. Botaremos de menos as súas ideas, o seu humor, as súas cancións e esa enerxía coa que conseguía mobilizarnos a todos.
Pero imos seguir adiante. E seguiremos contando con Carlos, estea onde estea. Queira ou non.
Grazas por todo, Carlos. Ímoste botar moitísimo de menos.
*Luis Rivero de Aguilar é presidente de Compostela Solidaria
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