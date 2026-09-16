Luis Gandiaga, presidente del Foro MICE: "Santiago es espectacular para el turismo de negocio, con capacidad para eventos medios"

Al frente del Foro MICE desde hace más de dos años y medio, Luis Gandiaga considera que "Santiago es un sitio espectacular para el turismo de negocio porque el Camino es ya en sí mismo un incentivo para cualquier empresa", pero cree que debe orientarse hacia eventos medios, puesto que "no tiene capacidad e infraestructura para albergar un congreso de cinco mil participantes".

Como experto en turismo de congresos, ¿qué potencial cree que tiene Santiago en este ámbito?

Galicia es una marca potente a nivel nacional principalmente, y lo que aporta Santiago es la capacidad de captación de eventos a nivel internacional.

¿Ve la marca Santiago con mayor capacidad de reclamo que Galicia?

Sí, Santiago es una marca internacionalmente conocida a nivel histórico y cultural.

¿Qué fortalezas y debilidades tiene en este tipo de turismo?

Todas las ciudades tienden a querer tener de todo. Yo, como presidente del Foro MICE, defiendo sin embargo que cada ciudad intente utilizar sus fortalezas en vez de intentar conseguir lo inalcanzable. Santiago no puede recibir un congreso de cinco mil participantes porque no tiene capacidad ni infraestructura para ello. Y desde el punto de vista de las temáticas, pasa un poco lo mismo. Sus fortalezas están en el tema sectorial médico y en todo aquello que tiene que ver con la cultura y la historia. El incentivo es muy importante en estos ámbitos y este tipo de turismo deja mucho dinero en las ciudades. Además, Santiago es un sitio espectacular porque el Camino ya es un incentivo en sí mismo para cualquier empresa.

Candidaturas acordes a la propia capacidad

Defiende que Santiago no tiene capacidad para congresos de miles de participantes, pero los hay. ¿Dónde reside el problema?

Creo que cada ciudad debe absorber aquello de lo que sea capaz manteniendo la calidad porque, de lo contrario, es contraproducente. Es verdad que Santiago es una ciudad pequeña y amigable, afable, pero no tiene capacidad en su transporte público para asumir la llegada de cinco mil congresistas, así como una capacidad hotelera en la propia ciudad con hoteles de al menos tres y cuatro estrellas. Estos requisitos son lo primero que tiene que valorar el destino para poder presentar unas candidaturas en consonancia con las capacidades de la propia ciudad.

"No solo es el dinero que deja el turista de congresos, sino su impacto como campaña de publicidad que de otra forma no podrías pagar" Luis Gandiaga — Presidente del Foro MICE

¿Qué papel debería jugar la administración local para incentivar un turismo que suele dejar mayores ingresos?

Eso está estudiado, es un turismo que deja tres veces más al día que un turista vacacional, con lo cual es un turismo de calidad, con poder adquisitivo y, sobre todo, prescriptor. Se sabe que al menos el 22% de quienes llegan a una ciudad por un congreso, en tres años va a volver a visitar esa ciudad por ocio. Eso significa que no solo es el dinero que deja durante esos dos o tres días del congreso, sino lo que impacta como una campaña de publicidad que de otra forma no podrías pagar.

Ayuda de embajadores locales en la promoción del destino

¿Cómo hay que trabajar en su captación?

Lo primero que hay que hacer es ponerse en el mercado, y eso a veces no es tanto cuestión de recursos públicos, sino de estar donde se debe estar. Me refiero a estar muy pegados a las empresas españolas, a nosotros como patronal, con una interlocución muy directa y una comunicación sobre cómo trabajar en ello. Y luego también hay que estar en las siete u ocho ferias especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, donde se compra y se vende destino, y también hay eventos más locales. Este sigue siendo un mercado de confianza, un mercado de personas. No se vende por campañas de publicidad, en televisiones. Se vende mediante mucha visita, sobre todo si hablamos del terreno médico, se puede hacer incluso ayudados por los propios hospitales de la zona, y lo mismo en el terreno cultural, con las universidades. Es decir, se trata de segmentar muy bien y buscar embajadores locales que contacten con embajadores locales de otras zonas en las que también hay congresos y que rotan habitualmente por España.

¿Existe esa interlocución entre la patronal y la ciudad?

De momento no la ha habido, pero la cita de este miércoles en Vigo es en parte para tener un contacto mucho más cercano. A nivel de Galicia es con lo que tenemos mayor relación, pero a veces hay que venir desde una entidad nacional hacia la parte más local para establecer esa interlocución.

Fortaleza en el ámbito biomédico y cultural

¿Incide en algo la conectividad aeroportuaria?

El transporte al destino es un factor estratégico, pero esto en Santiago no es un problema como puede ser en Asturias o Santander. A todos nos gustaría que los destinos tuviesen toda la intercomunicación, pero eso es muy difícil. No todo el mundo puede tener un palacio de congresos para cinco mil participantes o un aeropuerto como el de Madrid, por eso digo que hay que especializarse en aquello en lo que tú sabes que puedes ser bueno.

¿En qué debería especializarse Santiago?

En congresos medios del ámbito médico, cultural y universitario. Todas las titulaciones que hay en la Universidade de Santiago tienen congresos de diferentes ámbitos, y luego también puede apostar por eventos corporativos o presentaciones de productos. Se debe apostar por la calidad y no por la cantidad, y eso es algo que depende mucho de las estrategias de las ciudades y de las comunidades.

Con la pandemia los encuentros pasaron a ser online. ¿Se ha dejado atrás por lo presencial?

Desde luego, y sigue en auge porque somos animales sociales y, como tales, queremos estar con las personas. Es un tema de piel, de conocimiento y de convivir. Es una de las base principales del ámbito comercial, si yo quiero vender algo, es mucho más fácil cuando tengo a la persona delante que ante una pantalla.

Mayor inversión a cambio de mayor retorno...

Efectivamente.

¿Hacia dónde se dirige el sector?

Como presidente del Foro MICE, lo que estamos intentando es ser una patronal porque juntos somos más fuertes, y lo que queremos es que se nos reconozca. Eso supone tener más asociaciones empresariales dentro de la patronal porque aumenta la representatividad frente a cualquier institución pública, ya sea local, comunitaria o estatal y nos permite reivindicarnos como una industria que genera más de 20.000 millones de euros directos al año. En estos momentos contamos con 19 asociaciones empresariales.