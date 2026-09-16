Luz verde a la mayor inversión de la nueva Lavacolla en plena expansión del aeropuerto

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro recibirá 107,9 millones de euros de inversión en el marco del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031. El plan, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, contempla cerca de 13.000 millones de euros para el conjunto de la red de aeropuertos gestionada por Aena y reserva 207 millones para los aeropuertos gallegos. Santiago concentra así más de la mitad de esa inversión.

Los 107,9 millones previstos para el próximo quinquenio, que coincide con el ciclo Xacobeo de 2027 y 2031, constituyen la mayor inyección de fondos en Lavacolla desde la profunda transformación que vivió el aeropuerto a comienzos de la pasada década. En 2011 culminó la construcción de la actual terminal, junto con un nuevo aparcamiento y nuevos viales y accesos, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y una nueva central eléctrica, además de la puesta en servicio de una nueva torre de control. Aena cifró entonces en más de 230 millones de euros el conjunto de las actuaciones, que permitieron triplicar la superficie de la terminal y dotar al aeropuerto de capacidad para atender a cuatro millones de pasajeros al año.

El nuevo esfuerzo inversor llega además en un momento de expansión de la conectividad del Rosalía de Castro, que este año ha sumado nuevas rutas y aerolíneas a su oferta internacional. KLM comenzó a operar por primera vez en Santiago a finales de mayo con una conexión con Ámsterdam, mientras que este verano se incorporaron también las rutas con Nueva York, operada por United Airlines, Cork y Marrakech. Aena contabiliza actualmente 28 destinos y diez compañías operando en el aeropuerto compostelano.

Intervenciones previstas en Lavacolla

Las actuaciones previstas en Lavacolla abarcarán prácticamente todos los ámbitos de funcionamiento del aeropuerto. Una parte de la inversión se destinará a la ampliación del aparcamiento, respondiendo a las previsiones de crecimiento del tráfico y al consiguiente aumento de la demanda de estacionamiento durante los próximos años. El proyecto prevé adecuar la sobrecubierta de la estructura actual para añadir unas 600 plazas y aumentar así la capacidad disponible.

Los fondos, todavía sin asignar cantidades concretas a cada actuación, también se emplearán en mejorar los procesos y la calidad del servicio en el área terminal, además de acometer actuaciones en el campo de vuelo y en la plataforma, las zonas utilizadas para el movimiento, estacionamiento y atención de los aviones. Se reforzará además la seguridad mediante la renovación del vallado perimetral y de los pasillos antirretorno, dispositivos que ordenan los flujos de pasajeros e impiden regresar en sentido contrario una vez atravesados determinados controles.

El programa incluye asimismo inversiones directamente relacionadas con la seguridad operacional de las aeronaves. Está prevista la regeneración de la pista y la mejora de los pavimentos de rodadura, por los que los aviones se desplazan entre la pista y las zonas de estacionamiento. A ello se sumará la modernización de los sistemas de información y comunicaciones y de distintos equipos instalados en el campo de vuelo, así como la renovación de instalaciones eléctricas, con actuaciones sobre el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y la central eléctrica del aeropuerto.

El listado de actuaciones se completa con un simulador de fuego para el entrenamiento de los servicios de emergencia y extinción de incendios, destinado a reproducir situaciones de riesgo de forma controlada y mejorar la preparación de los equipos ante una eventual emergencia.

Financiación de las actuaciones

La financiación de estas actuaciones no saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, sino del propio sistema aeroportuario, con los ingresos obtenidos tanto con las tarifas (inversión regulada), como con los beneficios de la actividad comercial en los aeropuertos (inversión no regulada).

El DORA establece tanto las inversiones que debe acometer Aena como la evolución de las tarifas aeroportuarias. Actualmente, la tarifa media se sitúa en 11,02 euros por pasajero, aunque su importe varía en función de factores como el tipo de aeropuerto y de aeronave, los servicios utilizados, el número de viajeros o los incentivos aplicables. Según el Ministerio de Transportes, el nuevo DORA prevé prácticamente congelar esa tarifa, con un incremento medio de apenas tres céntimos por pasajero y año.

El debate sobre las tasas tiene una especial relevancia en Santiago por el enfrentamiento mantenido con Ryanair, que achacó al coste aeroportuario su decisión de cerrar su base en Lavacolla. La compañía celebró que el Gobierno descartase la propuesta de Aena de elevar las tarifas un 21%, pero considera insuficiente el incremento finalmente previsto, del 1,65%, y sostiene que debería haberse aplicado la reducción del 3% recomendada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ryanair mantiene que unas tasas más bajas favorecerían el crecimiento del tráfico, el turismo y el empleo.

Casi 100 millones para Alvedro y Peinador

Dentro del reparto gallego, A Coruña contará con una inversión de 50 millones de euros y Vigo con 49,4 millones, cantidades sensiblemente inferiores a los 107,9 millones previstos para Santiago. En ambos aeropuertos se contemplan también actuaciones en terminales, campo de vuelo, seguridad y otros equipamientos, aunque el mayor volumen inversor de Galicia se concentrará en Lavacolla.