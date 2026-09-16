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Nuevo episodio de delincuencia en San Lourenzo: desaparecen 40 metros de cable de cobre

La asociación vecinal Río Sarela alerta de una creciente inquietud en el barrio después del reciente robo sufrido por tres menores y la agresión a otro viandante

Lugar de la sustracción del cable

Lugar de la sustracción del cable / Río Sarela

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Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

La preocupación por la seguridad ha aumentado durante los últimos días entre los vecinos de San Lourenzo. Después de que este pasado fin de semana tres menores sufriesen un robo y otro viandante fuese víctima de una agresión, la asociación vecinal Río Sarela ha denunciado ahora la sustracción de unos 40 metros de cable de cobre en la zona del paseo fluvial.

Según explica la entidad vecinal a EL CORREO GALLEGO, el cable fue arrancado durante el fin de semana y posteriormente tuvo que ser repuesto.

El nuevo episodio se produce prácticamente de forma simultánea a los sucesos registrados durante el fin de semana en el barrio, circunstancia que ha incrementado la inquietud entre algunos residentes. Desde Río Sarela reconocen que no disponen de pruebas que permitan relacionar unos hechos con otros, aunque consideran llamativa su proximidad temporal. «Es mucha coincidencia», señalan desde la asociación.

Okupación en una vivienda en ruinas

La entidad apunta además que algunos residentes han advertido en los últimos días de la presencia de personas ocupando una vivienda en ruinas en la zona de As Casas do Rego, próxima al entorno del paseo fluvial. También aseguran haber detectado varios desperfectos de origen desconocido en el vallado de madera de la zona. A pesar de ello, la asociación evita atribuir directamente el robo del cobre o los demás sucesos a estas personas.

El desperfecto fue repuesto rápidamente por el Concello, según trasladan los vecinos

El desperfecto fue repuesto rápidamente por el Concello, según trasladan los vecinos / Río Sarela

La sucesión de incidentes, sin embargo, ha comenzado a generar debate entre los propios residentes. «Los vecinos empiezan a preguntar si el barrio es seguro por la noche», trasladan desde Río Sarela.

Noticias relacionadas y más

El robo del cable supone así un nuevo episodio en apenas unos días para San Lourenzo, después de un fin de semana en el que varios vecinos se vieron afectados por distintos sucesos. La asociación agradece, por otra parte, la rápida respuesta del Concello, ya que el tramo sustraído se encuentra ya repuesto.

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