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O Consorcio de Santiago licita por medio millón a renovación da carpitería exterior do Palacio de Congresos

A actuación permitirá renovar portas e ventás para mellorar o illamento do edificio

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro de 2026

Obras de renovación da cuberta no Palacio de Congresos de Santiago, en 2024.

Obras de renovación da cuberta no Palacio de Congresos de Santiago, en 2024. / Antonio Hernández

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L.R.

Santiago

O Palacio de Congresos de Santiago continúa avanzando no proceso de mellora das súas instalacións. Tras as actuacións realizadas na cuberta e a renovación e ampliación da cociña, cun investimento total de 3,9 millóns de euros por parte do Consorcio, o organismo vén de sacar a licitación as obras de renovación da carpintería exterior do edificio. O proxecto, publicado na Plataforma de Contratación do Sector Público, conta cun orzamento de 502.166,99 euros, IVE incluído, e ten como obxectivo actualizar os elementos exteriores do Palacio e mellorar as súas condicións de uso e conservación.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro de 2026.

A actuación permitirá renovar as ventás, portas e outros elementos exteriores que presentan un maior desgaste polo paso do tempo e pola exposición continuada ás condicións meteorolóxicas. Os novos elementos ofrecerán un mellor illamento fronte á entrada de aire e á perda de calor, o que contribuirá a aumentar a eficiencia enerxética do inmoble e a mellorar o confort no interior.

A renovación facilitará tamén a conservación do edificio e reducirá as necesidades de mantemento a medio e longo prazo, ao substituír os elementos actuais por outros adaptados ás esixencias técnicas vixentes e preparados para ofrecer unha maior durabilidade.

Asimismo, modificaranse as carpinterías dos grandes ocos das fachadas Leste e Oeste para facilitar a entrada e saída do material necesario para a montaxe e desmontaxe dos stands. En concreto, o pano de vidro inferior, actualmente fixo e situado xunto ás portas de madeira de evacuación, pasará a ser abatible, o que permitirá mellorar os traballos de carga e descarga e facilitará o labor dos profesionais durante a preparación dos eventos.

Unha renovación por fases

A nova actuación súmase ás melloras realizadas nos últimos anos no Palacio de Congresos. A máis recente foi a reforma e ampliación da cociña, rematada o pasado mes de xuño, que permitiu renovar os equipamentos e reorganizar os espazos de cociña, cafetería e comedor, cunha mellora tamén da súa eficiencia enerxética.

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Previamente, en 2024, acometeuse a substitución da cuberta do edificio, unha intervención destinada a corrixir os problemas de deterioro e as filtracións de auga, así como a mellorar a impermeabilización e estanqueidade do inmoble.

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