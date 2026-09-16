Premiado un estudio en pacientes con cáncer colorrectal metastásico liderado desde Santiago por el CHUS y el IDIS

Un proyecto con pacientes con cáncer colorrectal metastásico liderado por Nieves Martínez Lago, del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), acaba de ser galardonado en los Premios Discovergi.

En concreto, ha sido distinguido el estudio BeTAS, en el que se analiza la evolución en condiciones de práctica clínica real de un tratamiento a enfermos que ya habían recibido varias líneas terapéuticas. Un seguimiento a un total de 593 pacientes de 19 hospitales de España, y mediante el que se ha podido conocer mejor los candidatos a obtener un beneficio más prolongado con esta estrategia de actuación.

Supervivencia muy favorable

Los resultados evidenciaron que en torno a uno de cada cinco pacientes siguió al menos durante nueve meses sin progresión de la enfermedad, con una supervivencia muy favorable dentro de este contexto clínico del cáncer colorrectal.

Una información relevante para comprender mejor la respuesta al tratamiento y avanzar hacia una atención cada vez más individualizada. Y es que, como apunta la propia Nieves Martínez, "este trabajo pone también de manifiesto el valor de los estudios de práctica clínica real, que permiten complementar la información procedente de los ensayos clínicos y conocer cómo funcionan los tratamientos en pacientes atendidos en la práctica asistencial habitual”.

Amplia red colaborativa

En cuanto al Premio Discovergi, otorgado por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología en colaboración con Servier, lo considera un reconocimiento al carácter colaborativo del estudio, puesto que "detrás de este trabajo hay muchas horas de esfuerzo, colaboración entre centros y, sobre todo, un gran equipo de investigadores". Un reconocimiento que, subraya, "es de todos los profesionales y centros que han hecho posible el estudio BeTAS".

Oncomet, un grupo de referencia internacional

El proyecto premiado, titulado Long-term responders to trifluridine/tipiracil plus bevacizumab (FTD/TPI+BEV) in previously treated metastatic colorectal cancer (mCRC): Results from the BeTAS real-world study, fue presentado en el Congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO 2026), uno de los principales encuentros internacionales en el ámbito de la oncología. Y el 1 de septiembre la prestigiosa revista ESMO Gastrointestinal Oncology publicó dos artículos de este grupo de invesigación, uno de ellos referente a los resultados de efectividad, seguridad y factores pronósticos de este trabajo.

Resultados todos ellos obtenidos dentro del grupo Oncomet, de referencia en el ámbito de la investigación oncológica a nivel autonómico, etatal e internacional.