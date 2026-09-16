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Problemas de convivencia

Preocupación en las asociaciones vecinales de Santiago por un hombre que deambula ebrio por la ciudad y padece sarna

Representantes de distintas plataformas denuncian que accede a portales de viviendas para dormir y que en algunos ha generado desperfectos

El Servicio Municipal de Urgencias Sociales ya gestiona su regreso a Polonia

Imagen difundida en la redes sociales de Piotr tirado en una calle de Santiago

Imagen difundida en la redes sociales de Piotr tirado en una calle de Santiago / Cedida

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David Suárez

Santiago de Compostela

La imagen de un hombre polaco, de unos 50 años y que responde al nombre de Piotr, que desde hace unos meses vaga, duerme y hace sus necesidades por las calles y portales de viviendas en Santiago, empieza a preocupar a los residentes de la ciudad ante la dimensión a la que está llegando el problema. Con frecuencia en estado de embriaguez, esta persona supuestamente padece problemas mentales y sarna pero, pese a los numerosos traslados al CHUS para ser atendido, siempre abandona el centro hospitalario de forma voluntaria.

Otro obstáculo a la hora de tratar con él, es la barrera del idioma. Según aquellos que han querido echarle una mano o se han preocupado al verlo tendido en la vía pública, esta persona no habla ni español ni inglés, y mucho menos gallego. A ello se le suma, siempre según la versión de estas fuentes, su habitual estado ebriedad, lo que complica aún más la comunicación con él.

Tal y como expone a EL CORREO GALLEGO el presidente de la plataforma Santa Marta Segura, José Manuel López, esta persona estaría generando un problema grave de convivencia en el barrio. "Tenemos un problema serio con un hombre polaco que entra en los portales de los bloques de viviendas y en negocios a dormir la borrachera", relata. Añade que debido a esta situación, "todos los días tienen que venir varios coches de policía para sacarlo". Una circunstancia que se agrava en algunos casos, como en la comunidad de vecinos en la que reside José Manuel, ya que, según expone, Piotr habría provocado desperfectos en su portal por valor de 500 euros.

López también asegura que en una de las actuaciones que la Policía Local llevó a cabo con este hombre durante la semana pasada, los agentes le confirmaron que padece sarna, una infección de la piel altamente contagiosa.

Piotr, deambulando por Santiago con su habitual cartón de vino en la mano

Piotr, deambulando por Santiago con su habitual cartón de vino en la mano / Cedida

También Xosé Manuel Durán, portavoz de la Asociación Raigame, traslada a este diario la problemática que Piotr genera en las calles del centro de Santiago. De acuerdo con su relato, esta persona llevaría tres meses deambulando por el Ensanche y, al igual que en Santa Marta, durmiendo en los portales a los que logra acceder. Durán reseña que pese a no ser un individuo violento, su imagen tirado en la calle o en el interior de un edificio lleva asustanto a los vecinos durante todo este tiempo.

Del mismo modo, el portavoz del Raigame muestra su sorpresa por la tardanza del SEMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales) en intervenir ante esta circunstancia. Según declara Xosé Manuel, el organismo habría tenido constancia de la situación de Piotr la semana pasada tras la denuncia de la asociación. Algo que llama la atención de Durán ya que, como asegura, durante todo este tiempo, las patrullas policiales han tenido que hacer acto de presencia una media de dos o tres veces al día por situaciones generadas por este hombre. Aunque Raigame agradece que ahora se esté actuando con agilidad para poner remedio a esta lamentable situación, no entiende cómo no ha habido comunicación antes entre Policía y Concello.

El Concello ya gestiona su vuelta a Polonia

Según explican fuentes municipales, en las reiteradas ocasiones en las que este hombre ha sido trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), no ha sido posible hacerle una valoración psiquiátrica argumentando dificultades con la comunicación por el idioma y por su habitual estado de embriaguez. Asimismo, inciden en que sin esta valoración, no se puede adoptar ninguna medida de internamiento.

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En todo caso, dichas fuentes confirman a EL CORREO GALLEGO que desde los Servicios Sociales de Santiago ya se han puesto en contacto tanto con el consulado polaco como con la familia de esta persona. El objetivo ahora es tratar de conseguir que pueda regresar a su país para recibir la atención que necesita.

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