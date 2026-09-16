Verea insiste en que pagará a proveedores en un plazo de treinta días durante su primer año al frente de Raxoi

Un plazo medio de pago a proveedores de treinta días durante el primer año de mandato y de veinte días en el segundo es lo que se propone el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, si consigue gobernar Raxoi durante la próxima legislatura, frente a los cien días en los que estaba fijado este procedimiento al cierre de junio.

Anunciada ya anteriormente como una de las propuestas con las que pretende convertir la de Santiago en un modelo de administración municipal más ágil, que facilite el trabajo de los autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como a los profesionales que prestan sus servicios al Concello, el popular recalca que en el caso concreto del pago a proveedores "non estamos falando simplemente dunha cifra ou dun indicador administrativo. Estamos falando de persoas que fan un traballo, que teñen nóminas, impostos e gastos que pagar e que necesitan saber cando van cobrar”.

Reorganización interna

Pagar en plazo, asegura, "é unha obriga, pero tamén é unha cuestión de respecto por quen traballa, emprende e crea emprego na nosa cidade”.

Para lograr ese reto, se propone reorganizar el funcionamiento interno del Concello, reducir la burocracia, mejorar la coordinación entre departamentos, simplificar los procedimientos y establecer un seguimiento permanente de las facturas pendientes.

"Queremos un Concello serio, áxil e puntual, que respecte tamén o tempo e o diñeiro da xente. Se a administración esixe aos cidadáns que cumpran as súas obrigas en prazo, ten que dar exemplo”, considera.

Para Verea, reducir los tiempos de pago no consiste en incrementar el gasto público, sino en cambiar la forma de gestionar y hacerlo mejor.

Pagos por Bizum

En los últimos meses, y con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, ha ido definiendo algunas de sus propuestas para Compostela, como la de incorporar Bizum para el pago de tasas, actividades y servicios municipales, de forma que se simplifique la relación entre los ciudadanos y la administración.

A ello se suman las medidas centradas en las familias, como la parada familiar o una bolsa de horas gratuitas de zona azul, la gestión municipal de las actividades extraescolares, un servicio municipal de canguro para imprevistos, tres semanas en Irlanda para alumnado de 3º de la ESO o una red ampliada de campamentos de verano.

El máximo representante del PP compostelano también ha propuesto crear una Casa das Familias como un espacio municipal gratuito de apoyo, orientación y acompañamiento a las familias, además de avanzar en la creación de una red de cocinas propias en los colegios públicos.

“Todas estas propostas parten dunha mesma idea: que o Concello facilite a vida da xente. Ese é o cambio que queremos para Santiago”, subraya sobre su proyecto para la capital gallega.