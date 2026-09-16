Volve o ciclo expositivo 'Aberto' coa participación das galerías compostelás Dupla, Luisa Pita e Trinta
Dez mostras repártense en galerías de catro cidade, ademais de Santiago: A Coruña, Vigo, Lugo e Ourense
José López Campos, conselleiro de Cultura, salientou este mércores na presentación de Aberto26, que arrinca este xoves en cinco cidades, que “o relevante impulso e promoción” da Xunta para a arte contemporánea galega a través do “apoio clave” a este programa “permite achegarlle á cidadanía as máis recentes creacións de vangarda de dentro e fóra da Galicia”.
A presentación desta cuarta edición de Aberto26 tivo lugar no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) inclúe nesas cinco cidades un total de nove galerías de Compostela, A Coruña, Lugo, Vigo e Ourense, que van abrir a programación de outono simultaneamente entre os días 17 e 19 de setembro. O CGAC non foi escollido como lugar de presentación por calquera motivo, senón porque colabora coa iniciativa "comprometéndose a adquirir obras das mostras para o seu fondo", asegurou López Campos que tamén recalcou o "apoio incondicional e incuestionable co sector e cos creadores" galegos.
Dende Compostela participan neste Aberto26 as galerías Dupla (Fonte de Santo Antonio, 9), Luisa Pita (Cardeal Payá, 9) e Trinta (Virxe da Cerca, 24). Na primeira delas a mostra que se achega nesta edición é Back to Back, un traballo do soriano Hugo Alonso nos eidos do vídeo, cinema e música, neste último caso baixo o alcume de Lynda Blair.
Na galería Luisa Pita a mostra participante no Aberto26 é a do artista pontevedrés Juan Adrio, que trae a Cardeal Paya a exposición fotográfica Ao aire libre. Mentres que galeríaTrinta vanse presentar a través de Loves, thieves, fools and pretenders, as pinturas do creador portugués Francisco Mendes Moreira, nas que se adobían humor e ironía.
Nas outras cidades
Na Coruña, participan a galería Nordés con Galicia, a primeira exposición individual no seu espazo da fotoxornalista catalá Anna Turbau, quen vén de mostrar a súa obra en ARCOmadrid e ParísPhoto. Pola súa banda, Moret Art, que dará a coñecer as novas pezas do coruñés Héctor Francesch en A outra verdade; e Vilaseco con Lotto, que reúne unha selección de obras recentes do italiano Enrico Della Torre.
Na cidade de Vigo, forma parte da programación Aberto26 a galería PM8, que exhibirá en Pose a primeira exposición individual en Galicia do artista lituano Gediminas G. Arkstinas. En Lugo, poderá verse en Néboa Sustrato Habitual, que contén os novos traballos do xixonés Román Cobarto, artista visual, investigador e docente cuxos proxectos van desde a escultura, a instalación, a fotografía e o vídeo ao debuxo. E en Ourense a galería Marisa Miramón presentará O elemento caprichoso, exposición da ourensá Tamara Feijoo, quen reúne as obras creadas durante os dous últimos anos, onde natureza e tempo seguen a ser os temas centrais da súa traxectoria.
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