24 horas de compostela

´go!go!zo! Éxito en la sesión de los Combos de A Casa do Rock en el marco del festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22. Alrededor de 200 personas acudieron a la cita con cuatro bandas nóveles que deleitaron a los asistentes con temas propios y versiones en el Monte do Gozo.

El tiempo respetó la celebración de la sesión de música en directo, ofreciendo una velada de lo más completa. Los Combos comenzaron con Rockaína, una agrupación compuesta por alumnado y antiguos estudiantes que interpretó doce temas, seis de ellos propios. La velada continuó con Fly Away, compuesto por Iván Pazo, Sofía Silva, Hiro Rodríguez y Antón Liñares. Este grupo interpretó temas conocidos como Rasputin o Knights of Cydonian. Tomó el relevo la banda más joven de todas, formada por Adrián Valiño, María Iglesias, Icía Parcero, Cristian Segade y Laura Sanz, conocidos como The Ages. Además de dos temas propios, también ofrecieron versiones entre las que destacó Sweet Dreams de Eurythimics. El broche final lo puso la banda más veterana. Iago Salgado