24 horas de compostela

ROMARÍA. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado polos técnicos municipais Suso Amado e Lucía Castro; a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil; e a pregoeira María Dolores Domínguez (Madó), presentou onte o amplo de programa de actividades da Festa do Banquete de Conxo, en cuxa organización participou tanto o Concello de Santiago como a veciñanza, cun alto nivel de implicación. O día grande das festas será o domingo 22 de maio, cunha romaría popular aberta a todo o mundo na que se farán diversas recreación teatral do Banquete de Conxo e que estará amenizada por distintas actuacións musicais. Nos próximos días darase a coñecer o programa definitivo. O alcalde fixo un chamamento a toda a cidadanía a “desfrutar de novo destas Festas, especialmente tras estes dous anos de parón por mor da pandemia no que nos perdimos tantas cousas”. Bugallo tamén animou á participación popular e recordou que todo o que queira pode acudir vestido de época á romería e unirse ás distintas recreacións teatrais. ecg