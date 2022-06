24 horas de compostela

CONCIERTO. Luz Casal, acompañada de la Real Filharmonía de Galicia, actuará el próximo lunes en el Teatro Real de Madrid en el marco del Universal Music Festival. En este concierto, que será dirigido por el director y arreglista César Guerrero, y recorrerá algunos de los temas más conocidos de la cantante, contará con su banda habitual y más de 60 músicos en escena. Se produce tras el álbum Solo una noche, grabado en directo en la Praza do Obradoiro en julio del pasado año. Luz Casal deleitará al público con algunos de sus éxitos más reconocidos, como No me importa nada o Te dejé marchar. ECG