24 horas de Compostela

WOS Festival x SON Estrella Galicia, se celebrará en Santiago entre el 8 y el 11 de septiembre y esta mañana será presentrado, tal y como se anunciaba en la programación de su VI edición. El acto, que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pazo de Raxoi, contará con la participación del director del festival, Iván Arias, la teniente de alcalde y concelleira de cultura de Santiago, Mercedes Rosón, el diputado de Promoción Económica por la Diputación de A Coruña, Blas García; el director de AGADIC, Jacobo Sutil, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro y el responsable de patrocinios musicales de Estrella Galicia, Víctor Martiñán.

La capital gallega albergará propuestas en torno “al riesgo y la exploración” con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural y artística en la que descubrir y disfrutar de experiencias únicas, en el marco incomparable de un casco urbano e histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Con la música como motor principal, pero con una clara vocación multidisciplinar, el evento regresa en esta edición a su formato habitual tras haber realizado una edición reducida el año pasado. En 2019, WOS Festival x SON Estrella Galicia fue galardonado como mejor festival indoor de Europa.

En esta VI edición, el festival presentará los estrenos en España de conciertos audiovisuales protagonizados por algunos de los artistas que actualmente están marcando el ritmo de la música actual.

Entre los inolvidables conciertos que podrán verse por primera vez en España en el marco de esta edición, destaca la presencia del estadounidense Brian Leeds, más conocido como Huerco S., quien en la actualidad está trabajando en el concierto de presentación de su aclamado nuevo álbum Plonk (Incienso), tras seis años de parón. Su anterior álbum, For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have) (Proibito, 2016), fue escogido por la revista Pitchfork como uno de los 50 mejores álbumes de ambient de la historia; Blackhaine. Promete ser uno de los puntos álgidos del festival con la presentación de su último trabajo, Armour II, una obra de hip hop experimental llena de nihilismo, agresividad, vulnerabilidad y conciencia social, entre otros artistas.