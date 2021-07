24 horas de compostela

Santiago Onte estrouse na Numax a nova pelicula do célebre director xaponés Kiyoshi Kurosawa, autor de filmes como Tokyo Sonata e Cure. A película A muller do espía que poderá verse hoxe ás 12.00 e ás 19.40 ou mañá domingo ás 22.00 horas, é un thriller de espías ambientado na Segunda Guerra Mundial. O filme gañou o León de Prata ao Mellor Director no Festival de Venecia, e presentouse na Sección Perlas do Festival Internacional de San Sebastián, ademais de obter unha Mención Especial do Premio ao Mellor Filme no BCN Film Fest. x. f.