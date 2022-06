24 horas de compostela

PROGRAMA. La música es la protagonista de hoy, penúltima jornada de la ‘Selic. Festival da Lectura’. El programa arranca a las 12.30 horas en la Praza do Toural con Little neno descobre os Beatles, y sigue a las 18.30 horas, esta vez con un diálogo entre los autores de la obra Jaime Pantoja y Daniel Llabres y el editor, Fran Villasenín, para centrarse en Little neno descobre os Kinks. A las 16.30 horas se iniciará en la Rúa do Home Santo el itinerario Roteiro do Pirata (des)Confinado y, a las 17.00 horas, en el centro sociocultural de A Trisca, la conferencia de Begoña Olavide Músicas medievais hoxe. El broche final lo pondrán Xelís de Toro y el pianista de jazz Alejandro Vargas, quienes ofrecerán un espectáculo gratuito en el Teatro Principal a las 20.30 horas: Máis alalá, en el que musican poemas de la obra De catro a catro del poeta rianxeiro Manoel Antonio. Las entradas pueden recogerse en la billetera del Teatro Principal. ECG