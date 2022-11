24 horas de Compostela

festival. Cineuropa entregará mañana el tercer premio de esta 36º edición del festival, al director Joao Pedro Rodrigues. Lo hará en el Salón Teatro, a las 20.00 horas, en un acto en el que se proyectará además la obra del portugués Fogo fátuo, pero antes disfrutaremos de una gran jornada esta misma tarde. Para empezar, en el Teatro Principal se proyectarán EO (Jerzy Skolimowski, 2022), Master Gardener (Paul Schrader, 2022) y Great yarmouth (Marco Martins, 2022), a las 17.30 h, 19.15 h y 21.30 h, respectivamente. En el Salón Teatro se podrán ver: a las 17.30 h, The band wagon (Vincente Minelli, 1953), a las 19.45 h No bears (Jafar Panahi, 2022) y a las 21.45 h Une chambre en ville (Jacques Demy, 1982). Por otro lado, Numax acogerá 4 proyecciones: a las 16.20 h El perfecto David (Felipe Gómez Aparicio, 2021), a las 18.00 h Un cielo impasible (David Varela, 2021), a las 20.00 h Removendo a terra (Margarita Teijeiro, Antonio Calero, 2022), y para cerrar la jornada en este escenario, a las 22.00 h, 10 de marzo (Roi Cagiao, 2022). Y por último, en Multicines Compostela se podrán visualizar Swing time (Geroge Stevens, 1936) a las 17.30 h, Funny girl (William Wyler, 1968) a las 19.30 h y Phantom of the paradise (Brian de Palma, 1974) a las 22.15 h.