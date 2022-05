24 horas de compostela

artes escénicas. La obra teatral Golfa estará mañana, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, en la rúa Nova 21. Encima del escenario se podrá ver cómo una mañana aparece frente a la puerta de un instituto una pintada que dice ‘Golfa’, un insulto anónimo que destapa la historia que lo precede. Amanda y Fran fueron pareja hace unos meses, adolescentes cuya experiencia es la de tantos, una relación que se vio truncada. Este hecho no tendría relevancia alguna si inmediatamente después de esta ruptura Amanda no sufriera un terrible acoso virtual que lleva a sus padres a denunciar la posible autoría de Fran. Hasta que no se aclaren los hechos la dirección del instituto decide apartar a Fran de sus clases. Ante unos hechos cada vez más confusos, la jueza encargada del caso propone una opción con el ánimo de que la escalada de sucesos no vaya a más. Para descubrir qué ocurre en este relato toca ir a disfrutar de ella. El equipo artístico lo componen, entre otros, Jose Padilla, responsable (Dramaturgia y dirección), Irene Montes y Sabela Alvarado (ayudante de dirección). ecg