24 horas de compostela

dIseño El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, en Santiago, donde recordó que “a Xunta está a traballar no Plan Educ-Arte”. “O obxectivo desta iniciativa é impulsar este tipo de centros educativos como canteira cultural, aproveitando ademais a oportunidade que supón a década xacobea. Neste sentido, e para dar pulo a estas ensinanzas artísticas, melloraranse os currículos e o funcionamento dos centros que imparten música, danza, artes plásticas e deseño e conservación e restauración de bens culturais”, indicó Rodríguez. En este curso 2021/2022, estos centros acumulan cerca de 6.000 alumnos. El conselleiro destacó esta nueva iniciativa “no marco do compromiso da Xunta cos centros artísticos e puxo en valor a calidade das ensinanzas que se imparten nos mesmos. Non en balde, a Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia está acreditada co certificado de calidade ISO 9001:2015 de Aenor”. Asimismo, subrayó “a ampla traxectoria da Escola Mestre Mateo”.