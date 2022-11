24 horas de Compostela

sala riquela. Pompa e Boato actuará esta noche, a las 21.00 horas, en la Sala Riquela (rúa do Preguntoiro, nº 35) acompañado de Fernán Permuy.

Pompa e Boato es el nombre artístico del poeta Samuel Merino. Es un creador multidisciplinar que en la actualidad desarrolla su labor alrededor de una poética (escrita y escénica) en la que se aprecia la huella imborrable de su formación en Filosofía (Universidad de Santiago de Compostela). Sus creaciones, de carácter intimista y autorreferencial, ponen el foco en la indicibilidad de las sensaciones que ahogan a las personas pensándose a sí mismas; personas que reflexionan acerca del lugar que ocupan en el mundo y también de la manera en el que este habita los cuerpos individuales. En 2019 publicó su primer poemario en español Enésima Patada con Amor, a lo que siguió, en 2021, Trementina. Guantanamera. Poema en un solo acto es su primer trabajo en gallego.

Sobre la actuación de esta noche, la Sala Riquela anunció lo siguiente: “La palabra toma cuerpo en la voz del poeta Samuel Merino (Pompa e Boato) en un recital en el que los versos bailan con la música de Fernán Permuy y sus composiciones y versiones a ritmo de Bossa, Jazz y Surf. Por momentos, música que envuelve los poemas para regalo. Por momentos, poemas desnudos, sin ornamentos y para tomar en crudo. En su conjunto, un recital-concierto que hace un recorrido por la obra del poeta mosense en total consonancia armónica con los acordes del músico de Neda”. El poeta, por su parte, añadía: “Non existe gramática ningunha que me guíe na construción do discurso que preciso para dar conta do difícil que é encetar un corpo distinto cada día, para contar aínda sen pormenores que é posible ter trinta e nove anos e un corpo recén nacido.”