24 horas de Compostela

Mañana será el último día en el que las salas de Cinesa de todo el país ofrezcan todas sus películas a un precio reducido de 3,50 euros (4,90 euros en las salas premium). Así, la fiesta del cine, que se inició este mismo lunes, llegará a su fin. En Santiago, Cinesa cuenta con 8 salas en el Centro Comercial de As Cancelas (una de ellas premium, la Sala ISENSE).

Durante estas jornadas nos encontramos con algunos estrenos destacados, como La chica salvaje, un thriller ambientado en los años 50 dirigido por Olivia Newman, y Smile, una película donde la protagonista experimentará un conjunto de sucesos escalofriantes que se escapan de toda explicación posible. También se podrá disfrutar del reestreno de Avatar o revivir cómo Jake Sully, un ex-marine en silla de ruedas, es reclutado para viajar a Pandora y extraer un mineral extraño que podrá resolver la crisis energética existente en la Tierra. En esta travesía también vivirá una historia de amor complicada con Neytiri. Cabe señalar, además, que Avatar 2 llegará a los cines en diciembre. Además, también seguirá en cartelera Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version de Marvel Studios, en la que, por primera vez en la historia, Peter Parker será desenmascarado y se verá obligado a descubrir lo que realmente significa ser él. También continuarán disponibles la película española protagonizada por Miguel Herrán Modelo 77, y No te preocupes querida, un filme de la directora y actriz Olivia Wilde que cuenta con otras caras muy conocidas, como Florence Pugh y Harry Styles.

Los cines abren a las 16.00 horas.