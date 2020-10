24 horas de compostela

PEREGRINOS. El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento acogió ayer la presentación del libro Relics, Shrines and Piligrimages. Sancitity in Europe from Late Antiquity, editado por Antón M. Pazos, científico del CSIC en el citado instituto de investigación. La obra reúne los principales resultados del décimo Coloquio Internacional Compostela de 2016, dedicado a las reliquias, los santuarios y las peregrinaciones en el contexto histórico europeo, un encuentro que contó con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia. Ahora, el libro recupera buena parte de la información vertida en aquel encuentro y la divide en 13 capítulos, autoría de investigadores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en la temática de las peregrinaciones y que se dividen en cuatro grandes bloques: las reliquias del Apóstol Santiago en Europa; Fruta Sacra, la resistencia de las reliquias; y las reliquias y la ciencia. En el acto estuvieron, además del editor, la directora de Turismo de Galicia, María Nava Castro, y el director del IEGPS, Eduardo Pardo de Guevara. redacción