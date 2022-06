24 horas de compostela

QUEJAS. Artistas y medalleiras salieron ayer a la Praza do Obradoiro reivindicando su reubicación en los lugares históricos en su séptima jornada de protestas. ‘MxM: Martes por las Medalleiras’ se inició hace algo más de un mes y, como todos los martes, una representación del colectivo Artistas de Compostela y de Medalleiras estuvo protestando para poder volver a instalar sus puestos en las ubicaciones históricas. Desde el colectivo lamentan seguir “sin noticias del Concello ni de la Comisión Asesora do Patrimonio Histórico para nuestra reubicación”, y afirman estar “investigando las licencias que tienen ciertas actividades de la zona monumental” tras encontrar silenco en respuesta a sus peticiones de información pública. Acusan también que, con las temperaturas de estos días y “en pleno lugar sin sombra hasta el anochecer, como es la Praza da Inmaculada, tenemos condiciones totalmente insalubres para trabajar”, concluyendo que “MxM no cesará hasta obtener una respuesta favorable mientras existan actividades más lesivas y que ocupan más espacio que nuestros puestos” en dichas zonas. ECG