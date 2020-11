24 horas de compostela

Santiago El jurado del Concurso Fran Pérez Narf para grupos y artistas musicales que promueve la Deputación da Coruña deliberó ayer e hizo público las cinco bandas finalistas: la compostelana Ukestra do Medio, Caldo, Crnds, Koroiev y Momboi. La formación ganadora será elegida durante una gala final que tendrá lugar en el Teatro Colón de A Coruña el 28 de noviembre y que se emitirá también a través de streaming. “O obxectivo deste concurso é difundir, apoiar e promocionar os grupos e artistas musicais das diferentes comarcas e localidades galegas, así como lembrar e difundir socialmente a figura e a o obra do músico e compositor Fran Pérez Narf”, indicaron desde la organización. Algunas de las bandas ganadoras de este premio son Mileth, Su Garrido, Mounqup o Familia Caamagno, entre otros. La representación compostelana en la final, Ukestra do Medio, es un grupo de ukuleles que nace en Santiago a finales de 2013, haciendo versiones de diferentes músicas con ukeleles, bajo y cajón de clásicos del rock’n’roll, country o swing.