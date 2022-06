24 horas de compostela

CULTURA. El comisario de la exposición Santiago de Compostela no tempo, Manuel Gago, ofrece esta tarde, a las 19.00 horas, una visita guiada de acceso libre y gratuito hasta completar aforo para profundizar en esta propuesta que albergará la sede de Afundación hasta el próximo 10 de septiembre. Se trata de un recorrido guiado que podrá realizarse, del mismo modo, con aforo limitado en los próximos jueves 24 y 30 de junio y el 7, 14 y 21 de julio. La muestra invita al público presente a descubrir la identidad y la herencia culturales de la capital gallega a través de una selección de cien piezas que narran un apasionante y poliédrico relato sobre el origen, la historia y la evolución de esta ciudad, así como de su universo de costumbres, relaciones y vivencias. Santiago de Compostela no tempo es la primera de las siete muestras que constituyen el proyecto Cidades no tempo, una de las principales iniciativas culturales del Xacobeo 2021-2022 y también uno de los proyectos expositivos más complejos que han sido desarrollados en Galicia en los últimos años. ECG