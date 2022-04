24 horas de compostela

XÉNERO. A Marcha Mundial das Mulleres organiza os cafés feministas, que comezan en Santiago mañá, ás 19.30 h, na Gentalha do Pichel co debate Falemos dos xéneros. Con esta iniciativa, este colectivo pretende abrir o intercambio de ideas sobre os xéneros, ao que seguirán outros cafés con temáticas diversas e de actualidade que servirán de punto de encontro do feminismo. A entrada é libre. Para máis información, pódese contactar con Marta Romero, responsable da Marcha Mundial das Mulleres en Compostela (676 05 48 07). ecg