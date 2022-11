24 horas de Compostela

camiño. La Igrexa de Santa María do Camiño acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, la actuación Cantando no Camiño, a cargo de la Coral Polifónica Abraira y la Coral Hermano Gómez. La primera fue creada dentro del Centro Cultural Simón Varela de Asados, el 16 de enero de 2001. Desde su fundación, el grupo pretende ofrecer al público una gran variedad de temas, por lo que su repertorio está compuesto tanto por música tradicional gallega y villancicos como por habaneras, boleros y música religiosa. Dirigida por Elisabet Lustres Nieto, en esta ocasión interpretarán Noche de paz (villancico popular), Canción de cuna (nana tradicional gallega), Torrevieja (Ricardo Lafuente Aguado), Un viejo amor (bolero de Alfonso Esparza) y Salió de Jamaica (hermanos Agüero / José Oliveira). Por otro lado, la Coral Polifónica Hermano Gómez nació el 24 de octubre de 1994, en el seno de la Asociación homónima, y adscrita al Colegio San Francisco Javier, de Santiago. Tras 23 años unida al colegio, en 2018 se ve obligada a independizarse y tomar un nuevo camino, empezando una nueva e ilusionante etapa. Dispone también de un amplio y variado repertorio que abarca temas de música popular y culta, representativa de los distintos movimientos artísticos que se produjeron a lo largo de los siglos. Con su director, Andrés Abel Souto, interpretarán Jubílate, Aleluya (Demetrius Bortniansky), Ave María (Ramiro Real), Alalá de Mozarón (Paz Hermo / Suárez Pucallo), Prende Salgueiriño, prende (E. Lede) y Resoa no Carballiño (R. Groba / J. Domínguez).