24 horas de compostela

cine. Hoy se proyectará la película Los días del pasado de Mario Camus, presentada y comentada por el Catedrático de Literatura Española y Profesor emérito de la USC José Manuel González Herrán; y el miércoles, 4 de mayo, Ser y tener (Être et avoir) de Nicolas Philibert, presentada y comentada por el Profesor de Comunicación Audiovisual de la USC Fernando Redondo. Ambas tendrán lugar a partir de las 19.00 horas en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar 19. Los días del pasado (España, 1977) ejemplifica muy bien la figura de una maestra formada e iniciada en los años de la República, ejerciendo en una escuela rural del franquismo en su época más represiva, mientras que Ser y tener (Francia, 2002) muestra la vida de una pequeña clase de una población francesa a lo largo de todo un curso, mostrando una mirada a la educación primaria. El profesor Miguel Vázquez Freire en la conferencia ofrecida el pasado 25 de abril dentro de la Muestra Internacional de Cine y Educación afirmaba que “Los valores estéticos no se pueden reducir a los valores de entretenimiento”. ecg