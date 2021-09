24 horas de compostela

ARQUITECTOS A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia celebrará hoxe, 16 de setembro, unha nova conferencia no marco do ciclo Próximos, unha actividade que o Colexio compostelán iniciou en 2020 –interrompida polo estalido da pandemia– e que retomou este ano. O ciclo ter por obxecto dar voz a estudios de arquitectos de mirada e ámbito galegos. Nesta ocasión, a quenda será para o estudio de arquitectura Villacé y Cominges, integrado polos arquitectos José Javier Villacé, Martín de Cominges e Ramón Ojea, que impartirán o relatorio no salón de actos do Museo do Pobo Galego, situado na costa de San Domingos (á beira do CGAC) en Santiago de Compostela, a partir 19.30 horas. Baixo o título Arquitectura, identidade e integración, os arquitectos ofrecerán unha charla sobre algúns dos seus últimos proxectos nos que desenvolveron estruturas complexas en lugares cun elevado valor patrimonial. ECG