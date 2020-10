24 horas de compostela

CINE. Todo lo bueno llega a su fin y, tras una semana de buen cine, Amal llega hoy a su final con la proyección de It must be heaven, dirigido en 2019 por uno de los máximos exponentes del cine palestino, Elia Suleiman. Como de costumbre, el acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el teatro Principal. Se trata de un film galardonado en varias ocasiones y reconocido por la crítica como una de las mejores producciones de Suleiman. Entre los muchos premios que ha cosechado en el último año, destaca el Premio Fipresci en el Festival de Sevilla. ECG