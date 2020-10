24 horas de compostela

CULTURA. Arranca este lunes, a las 22.00 horas, la Semana del Cine Euroárabe Amal 2020 con la proyección de It must be heaven en el Teatro Principal. El festival será inaugurado por el director del ciclo y presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez. Se trata de un largometraje de ficción dirigido por uno de los máximos exponentes del cine palestino, el director Elia Suleiman. Traducida al español como De repente, el paraíso, el film consiguió, el año pasado, una mención especial y el Premio Fipresci en el Festival de Cannes, además del Premio Eurimages en el Festival de Sevilla. Sin embargo, esta no será la única gran producción que acogerá el ciclo. Para el martes, está programada la proyección del documental Gaza, una pieza que retrata la vida cotidiana de los ciudadanos de Gaza que, pese a estar en el centro de un enorme conflicto, continúan con sus vidas. El resto de la programación ya se puede encontrar en la página web del ciclo, festivalamal.com. REDACCIÓN